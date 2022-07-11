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Giriş Tarihi: 11.7.2022 15:35

Recep İvedik 6 nerede çekildi, hangi ilde? Recep İvedik 6 oyuncuları ve konusu nedir?

Recep İvedik 6 gişe rekorları kırarak adından sıkça duyurmuştu. Konya yerine yanlışlıkla Kenya'ya giden İvedik'in başına hiç beklemediği şeyler gelir. Ülkemizin en güzel su ormanlarında çekilen yapım, Türk sinema tarihinin en çok izlenen yapımları arasında bulunuyor. Vatandaşlar da Recep İvedik 6 nerede çekildi, hangi ormanda soruları yöneltiliyor. Recep İvedik 6 oyuncuları ve konusu

Recep İvedik 6 nerede çekildi, hangi ilde? Recep İvedik 6 oyuncuları ve konusu nedir?

Recep İvedik serisinin rekortmen bir başka filmi olan Recep İvedik 6 oyuncuları vek onusu merak ediliyor. Çekildiği yerler ve konusu ile izleyenleri güldüren serinin son filmi, gişeyi sallamıştı. Vatandaşlar da Recep İvedik 6 nerede çekildi, hangi ilde sorusunu yöneltiyor. İşte Şahan Gökbakar'ın son yapımı hakkında merak edilenler!

RECEP İVEDİK 6 OYUNCULARI

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam

Mbaye Dieng – Songa

Chidi Benjamin John - Nahu Sef

Kepsin Misodi Teke - Hunkutu Sef

Lorraine Kadye - Zouya

Somer Karvan - Tur rehberi Ersin

RECEP İVEDİK 6 KONUSU

Recep İvedik 6, Konya'ya giderken kendisini Kenya'da bulan Recep İvedik'in maceralarını konu ediyor. Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağırılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

RECEP İVEDİK 6 NEREDE ÇEKİLDİ, HANGİ İLDE?

Recep İvedik 6, Bursa'nın Karacabey ilçesinde çekildi. Karacabey'in su ormanları (longoz ormanları kullanıldı)

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Recep İvedik 6 nerede çekildi, hangi ilde? Recep İvedik 6 oyuncuları ve konusu nedir?
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