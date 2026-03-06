Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu’nun temeli atıldı!

'DÜNYA ADALETE VE MERHAMETE HASRET'

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknolojinin bugünün dünyasında Türkiye'mizin sahip olması gereken en önemli unsurlardan biri olduğunu, yarışta öne geçmemiz için belirleyici unsurlardan biri olduğunu değerlendiriyor ve bu gayretle çalışıyoruz. Ama dünyada olup bitene baktığımızda şunu görüyoruz ki; aslında dünya daha fazla teknolojiye muhtaç değil. Dünya adalete ve merhamete hasret. Teknoloji, evet insanlığın gelişme hızını tayin ediyor, belki ne kadar hızlı koşacağını belirliyor ama esasen insanlığın istikametini belirleyecek olan bizim insani, manevi değerlerimiz. Bu anlamda buraya gelirken Türkiye Gençlik Vakfı binasının duvarlarına güzel yazılar yazmış genç arkadaşlarım; çok sevdiğim bir söz var, Cahit Zarifoğlu'nun o duvarın üzerine onu da yazmışlar. Cahit Zarifoğlu diyor ki: 'Bir duruşu olmalı insanın; bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası olmalı.' Ümit ederim ki bu okul Recep Tayyip Erdoğan gibi nice şahıslar yetiştirsin. Bir aşkı, bir davası olan Türk gençliğine hizmet etsin" dedi.