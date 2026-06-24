Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde mezuniyet töreni

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 2025-2026 dönemi mezuniyet töreni düzenlendi. Yenişehir Spor Salonu'ndaki törende konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, üniversitenin 20 yılda önemli başarılara imza attığını belirterek rektör ve başta olmak üzere akademik ve idari personeli tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da üniversitenin 20. yılında eğitim- öğretim, araştırma-geliştirme ve kurumsallaşma alanlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Yılmaz, yeni mezunlarla birlikte üniversiteden mezun olanların sayısının 55 bini geçeceğini kaydetti. Tören, dereceye giren öğrencilere belgelerin verilmesi ve kep atma sevinciyle sona erdi.