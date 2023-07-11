Recep, Tayyip ve Erdoğan, Reis’le buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8 Temmuz 2023'te teşekkür ziyareti için gittiği Gümüşhane'de kendisiyle aynı ismi taşıyan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzlerle buluştu. Başkan Erdoğan, Şen ailesi ve üçüzlerle hatıra fotoğrafı çekildi. 3,5 yaşındaki üçüzlerin babası Tarık Şen, "Hayalimiz Cumhurbaşkanımızı görüp birkaç kelime konuşabilmekti. Allaha şükürler olsun o gün hayalimizi gerçekleştirdik. Başkanımız çocukları sevip harçlıklarını verdi, hoş bir buluşma oldu. Çok mutlu olduk" dedi.Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yaşayan 11 yıllık evli Tarık ve Gülüşan çiftinin 3,5 yıl önce üçüz bebekleri dünyaya geldi. Üçüz erkek bebekleri olan çift, üçüz bebeklerine" Recep, Tayyip ve Erdoğan" isimleri vererek mutluluklarını ikiye katladı. Başkan Erdoğan'ın Gümüşhane'ye teşekkür ziyaretinde bir araya gelen üçüzler ve ailesi, Başkan Erdoğan ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çekildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane'ye teşekkür ziyareti sonrasında Gümüşhane Belediyesi ziyareti sırasında Recep, Tayyip ,Erdoğan isimli üçüzleri karşısında gördü. Üçüzlerin babaları Tarık Şen ise Başkan Erdoğan ile görüşmelerinden çok mutlu olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kalbimizdeki değerini, sevgisini çocuklarımıza yansıttık. Çocuklar bebekken Cumhurbaşkanımızla görüşme fırsatımız olmuştu ama o zaman çok küçüklerdi. Bu yüzden uzun zamandır çocukların Cumhurbaşkanımızla buluşmasını, görüşmesini istiyorduk. Bu ziyaretinde Gümüşhane Belediye başkanımız Ercan Çimen'in destekleriyle Cumhurbaşkanımızla görüşme fırsatımız oldu. Cumhurbaşkanımızla çocukların buluşma anı ölümsüzleştirmek için birlikte aile fotoğrafı çekindik. Hayalimiz Cumhurbaşkanımızı görüp birkaç kelime konuşabilmekti. Allaha şükürler olsun o gün hayalimizi gerçekleştirdik. Başkanımız çocukları sevip harçlıklarını verdi, hoş bir buluşma oldu. Çok mutlu olduk. O anı ömrüm boyunca unutamam" dedi.