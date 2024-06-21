Kredi kartları günümüzde nakit paranın yerini çoktan aldı. Kartların kullanımında pos cihazlarının hata kodu vermesi de gündeme gelir oldu. 012 kodu günlük hayatta en sık karşılaşılan pos cihazı hataları arasında bulunuyor. Red 012 hata kodu nedir, pos cihazında 012 hata kodu ne demek, nasıl düzeltilir sorularının yanıtı da bu nedenle önem taşır.

Red 012 Hata Kodu Nedir?



Alışverişlerde kullanılan kredi kartları, taksitlendirme yapabildiği için oldukça kullanışlıdır. Pos cihazlarının çekimi sırada çeşitli hatalar meydana gelebilir. Red 012 hatası da bunlardan biridir. Bu hata, genellikle alışverişlerin taksitlendirilmesi durumunda meydana gelir.

Pos hataları arasında kullanıcıların en çok karşılaştığı kod numarası 12 olarak bilinir. İşlemin tanımlanamaması durumunda red 012 kodu iletilir. Bu kod geldiği zaman işlem geçersiz sayılır ve gerçekleşmesi için baştan deneme yapılması gerekir. Eğer aynı hata ile tekrar karşılaşılırsa kullanıcının, bankası ile iletişime geçmesi önem taşır.

POS Cihazında 012 Hata Kodu Nasıl Düzeltilir?



Pos cihazında 012 hata kodu ile karşılaşıldığında kredi kartının ait olduğu bankayı aramak gerekir. Banka şubesinin müşteri temsilcisi ile görüşerek durumun aktarılması önemlidir. Ayrıca başka bir kredi kartı var ise o kart ile alışverişe devam edilebilir.