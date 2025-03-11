Redkitler çetesi soruşturması tamamlandı! 57 şüpheliye dava açıldı: 2 farklı cinayet...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde geçtiğimiz yıl 'Redkitler' isimli suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece'deki operasyonlarda ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 adet çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirilmişti.