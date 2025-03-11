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Giriş Tarihi: 11.3.2025 14:27 Son Güncelleme: 11.3.2025 15:04

Redkitler çetesi soruşturması tamamlandı! 57 şüpheliye dava açıldı: 2 farklı cinayet...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz yıl, kamoyunda ‘Redkitler’ olarak bilinen çeteye operasyon yapılarak 31 şüpheli gözaltına alınmıştı. Derinleştirilen soruşturma kapsamında ‘Redkitler’ örgütünün, işlediği bazı suçlar kapsamında tutuklu olan Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı düzenlediği ve Özgür D. (25) ve Şükrü Can K. (25) isimli iki kişiyi öldürdüğü tespit edildi. Tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede 2 maktul ve 21 müşteki yer alırken 57 sanığa da farklı suçlardan dava açıldı.

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Redkitler çetesi soruşturması tamamlandı! 57 şüpheliye dava açıldı: 2 farklı cinayet...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde geçtiğimiz yıl 'Redkitler' isimli suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece'deki operasyonlarda ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 adet çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirilmişti.

TRİBÜN LİDERİNE SİLAHLI SALDIRI

Öte yandan örgütün Bahçelievler merkezli olarak faaliyet gösterdiği, bölgedeki hakimiyeti ele geçirmek amacıyla aralarında çıkar çatışması bulunan 'Daltonlar' silahlı suç örgütü üyeleri ile sürekli çatışma eylemine girdikleri, ayrıca örgüt lideri olan F.D.'nin Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek amacıyla Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı'na Bağcılar'da silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edildi.

(Şükrü Can K.)

2 FARKLI CİNAYET

Soruşturma kapsamında 'Redkitler' suç örgütünün Bahçelievler'de bir silahlı saldırı sonrası Özgür D.'nin, Anadolu Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu lideri müşteki İbrahim G.'ye yönelik düzenlenen bir silahlı saldırı neticesinde ise Şükrü Can K. isimli şahsın uzun namlulu silahla öldürülmesine sebep oldukları ve talimatları örgüt lideri Ferhat D.'nin verdiği tespit edildi.

57 ŞÜPHELİYE DAVA AÇILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından örgüte yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Özgür D. ve Şükrü Can K. maktul olarak yer aldı.

Aralarında Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı'nın da yer aldığı 21 müştekinin bulunduğu iddianamede 57 şüpheliye kasten öldürme, kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla tehdit, mala zarar verme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma gibi suçlardan dava açıldı. Hazırlanan iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Redkitler çetesi soruşturması tamamlandı! 57 şüpheliye dava açıldı: 2 farklı cinayet...
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