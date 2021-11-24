Reflü geçmiyorsa nedeni bulunmalı

Reflü hastalarının yeterli dozda ilaç kullanmalarına rağmen şikayetleri geçmiyorsa nedeni psikolojik bozukluk, mide yanması veya yemek borusu iltihabı olabilir. Altta yatan nedeni bilmeden uzun süre mide koruyucu kullanmak, farklı hastalıklara yol açabilir
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, reflü hastalarının gereksiz yere mide koruyucu kullanmaması gerektiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu…
Reflü hastalarında tanı için mutlaka endoskopi yapılmalıdır. Endoskopi yapılmadan reflü tedavisi için mide koruyucuyu yazmak veya kullanmak doğru olmayabilir. Eğer endoskopi yapılmadan, mide koruyucu alınıyorsa ve reflü geçmiyor ise, bu gerçek reflü olmayabilir.
Eğer endoskopide reflü varsa ve ilaçla düzelmiyorsa, diyete tam olarak uyulmuyor olabilir veya ilaç dozu yeterli olmayabilir.
Eğer reflü hastasında, yeterli dozda ilaç kullanıldığında, reflü şikayetleri geçmiyor ise, bu psikolojik veya fonksiyonel mide yanması olabilir. Bazen de alerjik özofajit dediğimiz yemek borusu iltihabı olabilir. Bu durumda, yemek borusundan biyopsi alınır. Bu eozinofilik özofajit veya alerjik özofajit olabilir.
Sonuç olarak, yeterli dozda mide koruyucu alındığında reflü şikayetleri geçmiyorsa, uzun süreli mide koruyucuları da kullanmak doğru değildir. Uzun süreli mide koruyucu kullanılması, kemik erimesi, şeker hastalığına yatkınlık gibi bazı yan etkilere neden olabilir.
SOĞUK MAKARNA MİDEYİ RAHATSIZ ETMEZ Makarna sevenler için önemli bir gelişme saptandı. Soğuk makarna mideyi rahatsız etmiyor...
Makarna, ülkemizde çok tüketilen ve sevilen bir besin kaynağıdır. Ancak kalorisi yüksek olduğundan kan şekerini artırıcı etkisi vardır. Bu nedenle her gün ve sık olarak tüketilmemelidir. Yapılan çalışmalar, makarna piştikten sonra soğutulup tekrar ısıtıldığında daha az kalori oluştuğunu gösteriyor.
Son araştırmalar piştikten sonra soğumaya bırakılan makarnanın, molekül yapısının değiştiğini ve 'dirençli nişasta' olarak tanımlanan bir yapıya büründüğünü gösterdi. 'Dirençli nişasta' enzimler tarafından parçalanamadığı için, glikoza dönüşmüyor. Böyle olunca hem vücut daha az yoruluyor hem de kandaki şeker değerleri yükselmiyor.
Eğer makarnayı pişirdikten sonra, soğutup yerseniz vücudunuz bunu lifli gıdalar gibi algılar, böylece daha az glikoz oluşur ve ayrıca bağırsaklarınızdaki faydalı bakteriler de yarar görür.
Makarna soğuk yendiğinde de muhtemelen metabolizmayı hızlandırıp, daha az kalorinin vücuda girmesine neden olabilir. Bu nedenle makarnanın soğuk tüketilmesi, daha yararlıdır.