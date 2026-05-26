Haberler Yaşam Haberleri Refüje çarpan motokurye hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 26.05.2026 05:25

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücü Ertuğrul Toker (39), hayatını kaybetti.

DHA
Kaza, saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Kurye olarak çalıştığı öğrenilen Ertuğrul Toker'in kontrolünü kaybettiği 16 BLN 628 plakalı motosiklet, refüje çarparak sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Toker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Toker'in cenazesi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

