Refüje çarpan otomobil takla attı! 1’i çocuk 4 yaralı

Kaza, D-100 kara yolu Karaçay mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör