Giriş Tarihi: 18.12.2025 07:55

Regaip Kandili ne zaman? Diyanet dini günler takvimine göre Regaip Kandili hangi güne denk geliyor?

Milyonlarca Müslüman'ın özlemle beklediği Üç Aylar kapıya dayandı. Kalplerin yumuşadığı, yardımlaşma ve ibadetin arttığı bu kutlu dönemin ilk müjdecisi olan Regaip Kandili 2025 yılının sonunda manevi dünyamızı aydınlatacak. Diyanet İşleri Başkanlığının paylaştığı güncel dini takvime göre, Receb ayının habercisi olan bu mübarek gecenin tarihi kesinleşti. İşte "Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusunun yanıtı ve bu özel gecenin taşıdığı derin anlamlar.

İslam aleminde "Rabbü'l-âlemîn'e yöneliş" anlamına gelen ve rağbetin sadece Allah'a yapılması gerektiğini hatırlatan Regaip Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir arınma vesilesi olacak. Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan mukaddes zaman diliminin ilk kandili, müminler için manevi sürecin başlangıcı niteliğinde. Diyanet'in belirlediği takvime göre, 2025 Regaip Kandili tarihi şöyle:

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

İbadet ve dualarla ihya edilecek olan Regaip Kandili'nin bu yılki yeri takvimlerde şu şekilde işaretlendi:

Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar günü Receb ayının girmesiyle bu mübarek iklim başlayacak.

Regaip Kandili Gecesi: 25 Aralık 2025 Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ

"Regaip" kelimesi, Arapça "re-ğa-be" kökünden türemiştir. Bir şeyi istemek, arzulamak ve ona rağbet etmek anlamlarına gelir. İslam literatüründe Regaip Kandili'nin önemi şu noktalarda toplanır:

Regaip kelimesi, kişinin istek ve arzularını dünyevi olandan uhrevi olana, yani Allah'ın rızasına çevirmesini simgeler.

Hz. Peygamber'in (S.A.V) "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl..." duasını en çok hissettiğimiz bu gece, Ramazan'a giden yolun ilk büyük adımıdır.

İslam alimleri, beş gecede duaların geri çevrilmediğini, bunlardan birinin de Receb ayının ilk Cuma gecesi (Regaip) olduğunu vurgulamaktadır.

