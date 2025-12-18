Regaip Kandili ne zaman? Diyanet dini günler takvimine göre Regaip Kandili hangi güne denk geliyor?

İslam aleminde "Rabbü'l-âlemîn'e yöneliş" anlamına gelen ve rağbetin sadece Allah'a yapılması gerektiğini hatırlatan Regaip Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir arınma vesilesi olacak. Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan mukaddes zaman diliminin ilk kandili, müminler için manevi sürecin başlangıcı niteliğinde. Diyanet'in belirlediği takvime göre, 2025 Regaip Kandili tarihi şöyle:
İbadet ve dualarla ihya edilecek olan Regaip Kandili'nin bu yılki yeri takvimlerde şu şekilde işaretlendi:
Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar günü Receb ayının girmesiyle bu mübarek iklim başlayacak.
Regaip Kandili Gecesi: 25 Aralık 2025 Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece idrak edilecek.
"Regaip" kelimesi, Arapça "re-ğa-be" kökünden türemiştir. Bir şeyi istemek, arzulamak ve ona rağbet etmek anlamlarına gelir. İslam literatüründe Regaip Kandili'nin önemi şu noktalarda toplanır:
Regaip kelimesi, kişinin istek ve arzularını dünyevi olandan uhrevi olana, yani Allah'ın rızasına çevirmesini simgeler.
Hz. Peygamber'in (S.A.V) "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl..." duasını en çok hissettiğimiz bu gece, Ramazan'a giden yolun ilk büyük adımıdır.
İslam alimleri, beş gecede duaların geri çevrilmediğini, bunlardan birinin de Receb ayının ilk Cuma gecesi (Regaip) olduğunu vurgulamaktadır.