12.11.2025 14:08

İslam aleminin mübarek üç aylarını başlatan ve manevi arınma mevsiminin ilk kapısı olan Regaip Kandili için heyecanlı bekleyiş başladı! Bu mübarek gecede dualar edilecek, ibadetler yerine getirilecek ve manevi atmosfer yoğunlaşacak. Peki, Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek ve bu yıl hangi güne denk geliyor? İşte, kandil gününün anlamı ve önemi:

Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2026 Diyanet takvimi ile Regaib Kandili tarihi

Hicri takvime göre Receb ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili, üç aylar olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcını müjdeler. Regaip, kelime anlamı olarak "çokça rağbet edilen, değerli hediyeler" anlamına gelir ve bu gece, Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin ve lütuflarının bolca ihsan edildiği müstesna zamanlardan biridir. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimine göre Regaip Kandili tarihi:

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığının resmî takvimine göre, Regaip Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Regaip Kandili, adını taşıdığı "rağbet etmek, arzu etmek, istemek" manalarıyla, Allah'ın rahmet ve merhametinin bollaştığı, kulların dilek ve arzularının kabul edileceği umut edilen bir gece olarak kabul edilir.

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2025 Salı

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2025 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

