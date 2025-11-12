Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2026 Diyanet takvimi ile Regaib Kandili tarihi

Hicri takvime göre Receb ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili, üç aylar olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcını müjdeler. Regaip, kelime anlamı olarak "çokça rağbet edilen, değerli hediyeler" anlamına gelir ve bu gece, Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin ve lütuflarının bolca ihsan edildiği müstesna zamanlardan biridir. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimine göre Regaip Kandili tarihi:
Diyanet İşleri Başkanlığının resmî takvimine göre, Regaip Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe
Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2025 Salı
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2025 Perşembe
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi
Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi