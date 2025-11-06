Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor, Regaib ne demek? 2026 Diyanet takvimi ile kandil günleri

Mübarek Üç Aylar'ın ilki olan Recep ayının başlangıcıyla birlikte idrak edilen ilk kandil gecesi Regaip Kandili'dir. Hicri takvime göre Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi kutlanan Regaip Kandili, manevi huzur ve sükunetin kapılarını aralar. 2026 yılı için hicri takvimden hareketle saptanan Regaip Kandili tarihi, Müslümanların bu özel geceyi ibadet ve dualarla geçirmesine olanak tanıyacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmî takvimine göre, Regaip Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe
Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2025 Salı
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2025 Perşembe
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi
Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi