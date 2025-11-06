Haberler Yaşam Haberleri Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor, Regaib ne demek? 2026 Diyanet takvimi ile kandil günleri
İslam dünyası için manevi arınma mevsimi olan Üç Aylar'ın ilk kandili olan Regaip Kandili için geri sayım başladı. Regaib, kelime anlamı olarak "rağbet edilen, değerli hediyeler" anlamına gelmekte olup, bu mübarek gecede duaların kabul edildiğine, af ve merhamet kapılarının açıldığına inanılır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 Dinî Günler Takvimi ile birlikte Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? soruları netleşti. İşte, kandil gününün anlamı ve önemi:

Mübarek Üç Aylar'ın ilki olan Recep ayının başlangıcıyla birlikte idrak edilen ilk kandil gecesi Regaip Kandili'dir. Hicri takvime göre Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi kutlanan Regaip Kandili, manevi huzur ve sükunetin kapılarını aralar. 2026 yılı için hicri takvimden hareketle saptanan Regaip Kandili tarihi, Müslümanların bu özel geceyi ibadet ve dualarla geçirmesine olanak tanıyacak.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmî takvimine göre, Regaip Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Regaip Kandili, adını taşıdığı "rağbet etmek, arzu etmek, istemek" manalarıyla, Allah'ın rahmet ve merhametinin bollaştığı, kulların dilek ve arzularının kabul edileceği umut edilen bir gece olarak kabul edilir.

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2025 Salı

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2025 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

