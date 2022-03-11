Regular Fit Ne Demek: Pantolon Ve Gömlekte Regular Fit Kalıp Kesim Nedir?

Moda dünyasındaki değişimle beraber karşımıza pek çok yeni kavram girmiştir. Giyim sektöründeki ürün çeşitliliği de bu doğrultuda önem kazanmıştır. Pek çok tasarım ve çeşitlilik içerisinde insanlar kendilerine en uygun olanı seçmek istemiştir. Günümüzde e-ticaretin yaygınlık kazanmasıyla beraber, internet üzerindeki alışveriş de artmıştır. Ürün satın alırken karşımıza çıkan beden kalıpları kafa karışıklığı yaratabilir. Dört tür beden kalıbı bulunmakla beraber, günümüzde en yaygın kullanılan Regular kalıptır. Şıklık ve konforu sağlayan bu kalıp yapısı bu sebeple tercih edilmektedir. Alışveriş yapan kimi insanlar, karşısına çıkan bu kalıplar hakkında bilgi sahibi olamadığında araştırıp sorgularlar. Bu nedenle Regular fit kalıbı ne demek sorusu da sıklıkla başvurulur.

Regular Fit Ne Demek?

Giyim sektöründeki gelişmeyle beraber, bazı yabancı kavramlar da hayatımıza girmiştir. Gündelik hayatta sıklıkla karşımıza çıkan beden kalıpları, bunlardan birisidir. Bu doğrultuda dört tip beden vardır.

Günümüzde en çok kullanılan beden kalıbı olan Regular fit, standart beden anlamına gelir. Bu beden kalıbının en çok tercih edilmesi, oversize kadar geniş, slim kadar dar olmamasından kaynaklıdır. Rahatlığı tercih edenler ve aynı zamanda şık görünmek isteyenler bu kalıbı tercih etmektedir.

Regular Fit Kesim Ne Demek?

Günümüz moda anlayışının değişmesiyle beraber hayatımıza yeni kavramlar girmiştir. Mağazalarda yapılan alışverişlerde sıklıkla karşımıza çıkan beden kalıpları da bu noktada önem kazanmıştır.

Yapılan alışverişlerde dört tip kalıp karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; Skiny, Slim Fit, Oversize ve Regular Fit'dir. Bu beden kalıpları arasında günümüzde en çok Regular fit kullanılmaktadır. Bu da rahatlık ve şıklığı bir arada bulundurması sebebiyle tercih edilmiştir. Regular fit kesim ise standart kesim anlamına gelmektedir.

Regular Fit Kalıp Nedir?

Günümüzde internetten alışverişin yaygınlaşmasıyla beraber bazı alışkanlıklarımız değişmeye başlamıştır. Böylece ürün satın alırken işimizi kolaylaştıracak özellikler karşımıza çıkmıştır. Kıyafet seçimi için dört beden kalıbı dikkatimizi çeker.

Çoğu zaman bu yabancı kalıpların anlamı bilinmez. Bu beden kalıpları arasında sıklıkla tercih edilen beden Regular fit kalıptır. Standart beden anlamına gelen bu kalıbın tercih edilmesinin nedeni de rahat ve şıklığı içinde barındırmasıdır.