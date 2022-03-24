Haberler Yaşam Haberleri Regular Fit Ne Demek? Pantolon Ve Gömlekte Regular Fit Kalıp Kesim Nedir?
Giriş Tarihi: 24.3.2022 15:06 Son Güncelleme: 24.3.2022 15:06

Regular Fit Ne Demek? Pantolon Ve Gömlekte Regular Fit Kalıp Kesim Nedir?

Regular Fit Ne Demek? Pantolon Ve Gömlekte Regular Fit Kalıp Kesim Nedir?

Alıştığınız kıyafetlerinizden sıkılıp dolabınıza ve kendinize yenilik katmak istediğiniz bir dönem yaşıyorsanız öncelikle moda terimlerine aşina olmanız gerek. Moda terimleri, gelişen moda dünyası ile kendini yenilediği için bazen kafa karıştırıcı olsa da genel olarak alışık olduğumuz terimlerdir. regular fit ifadesi hayatımıza yeni giren bir ifade olmasa da çok fazla duymamış olmamız mümkün. Peki, günümüz alışverişlerinde çok sık karşılaştığımız regular fit ne demek? Regular fit kesim ne demek ve bize hangi kıyafetleri ifade etmektedir? İşte tüm detaylar.

Karşılaşılan yeni terimler bazen terapi gibi gelen alışverişi iyice karmaşık hale getirebiliyor. Bedenimizi kendimizi ve ihtiyaçlarımızı bildikten sonra yapılan alışveriş keyif verici olacaktır. Özellikle internet alışverişinin çok yaygın olduğu şu günlerde regular fit kalıp nedir sorusunu hepimizin öğrenmesi gerek.

Regular Fit Ne Demek?

Günümüz kıyafetlerinde en çok karşılaşılan kesim tipi aslında regular fit kesim tipidir. Her türlü kıyafette karşımıza çıkan regular fit kesim özellikle pantolon ve gömleklerde ağırlıklı olarak karşımıza çıkar. Regular fit çok geniş olmayan bir kalıp olarak ifade edilebilir.

Slim fit kadar vücuda yapışmayan ama oversize kadar da salaş ve bol olmayan aksine normal bir kesim olarak ifade edilen regular fit alışveriş yapan herkesin en çok tercih ettiği kesim türüdür.

Regular Fit Kalıp Nedir?

Regular fit kalıp nedir ya da regular fit kesim ne demek soruları en sık karşılaşılan sorulardan biridir. Burada karıştırmamanız gereken nokta aslında kesim olarak ifade edilen kısmın kalıp olarak da karşımıza çıkabilecek olmasıdır.

Regular fit kalıp rahat kalıp, vücudu tam sarmayan ama vücudun şeklini de alan hem şık hem rahat olarak karşımıza çıkan bir kalıp türüdür. Diğer bir ifade ile alıştığınız standart beden ölçülerinize regular fit kesim bir kıyafet ile de çok rahat ulaşabilirsiniz çünkü regular fit aynı zamanda alışılan standar beden ölçülerine tekabül etmektedir.

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Regular Fit Ne Demek? Pantolon Ve Gömlekte Regular Fit Kalıp Kesim Nedir?
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