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Giriş Tarihi: 2.12.2023 12:49

Reina saldırısı dosyası Yargıtay tarafında iade edildi

İstanbul Ortaköy’de 2017’de yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı Reina katliamına ilişkin dava dosyası, gerekçeli kararın taraflara usule uygun tebliğ edilmediği gerekçesiyle iade edildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Reina saldırısı dosyası Yargıtay tarafında iade edildi

İstanbul'da 2017'de Ortaköy'de bulunan eğlence mekanı Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırında 39 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi de yaralanmıştı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi 7 Eylül 2020'deki kararında, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'a 'Anayasa'yı ihlal' ve aralarında polis memuru Burak Yıldız'ın da bulunduğu 39 kişiye karşı 'Kasten öldürme' suçundan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Masharipov ayrıca 79 kişiye karşı 'Öldürmeye teşebbüs' ve 'Vahim nitelikte ruhsatsız silah taşıma' suçlarından bin 368 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Reina katliamına ilişkin dosyanın incelmesini tamamladı. Daire, bazı katılanlara gerekçeli kararın usule uygun tebliğ edilmediği gerekçesiyle dava dosyasının yerel mahkemeye iadesini kararlaştırdı.

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Reina saldırısı dosyası Yargıtay tarafında iade edildi
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