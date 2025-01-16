Reklam vurguncuları tutuklandı

Sosyal medya üzerinden "Reklam izle para kazan" vaadiyle binlerce kişiyi saadet zincirine dahil ederek dolandıran şebekeye, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonla ağır darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden "Reklam izle para kazan" vaadiyle vatandaşları dolandırdığı saptandı. Dolandırıcılar, "reklam izleyerek para kazanma" vaadiyle kullanıcıları sisteme üye olmaya teşvik etti. Üyelerden ilk aşamada belirli bir katılım ücreti talep edildi. Ancak birçok kişi yatırdığı parayı kaybetti. Sistemin çökmesiyle mağdur sayısı hızla arttı. 7 yıllık süreçte 30 milyar 478 milyon 473 bin TL işlem hacmine ulaşan şebekeye yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı. 18 şüpheli tutuklanırken 3'ü adli kontrolle serbest kaldı.