Son dakika haberleri: Trabzon'da, polis ekiplerince son 3 ayda düzenlenen fuhuş operasyonlarında, 67'si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı. Bu kişiler arasında, cadde ve sokaklarda erkeklere cinsel ilişki teklifinde bulunup, çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 155 kadına 31 bin 620 TL ceza uygulandı. Kadınlardan 3'ünde ise cinsel yolla bulaşan hastalıklardan frengi tespit edildi. İşte rekor sayıda kadının yakalandığı fuhuş baskınıyla ilgili son dakika gelişmeleri:
EV VE APARTLARDA FUHUŞ İHBARIYLA HAREKETE GEÇİLDİ
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, özellikle Çömlekçi Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı belirlenen bazı yapıların kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasının ardından günübirlik kiralanan ev ve apartlarda fuhuş yapıldığı ihbarlarının artmasıyla harekete geçti. Polis ekipleri, denetim ve operasyonlarını sıklaştırdı.
FUHUŞ OPERASYONLARINDAN SON DAKİKA HABERLERİ
67'Sİ YABANCI 231 KADIN
Ekiplerin fuhşa yönelik son 3 aylık denetim ve operasyonları sonucu 67'si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı. 7'si ev, 10'u apart ve otel olmak üzere toplam 17 adrese düzenlenen baskınlarda yakalanan kadınların 3'ünde, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan frengi tespit edildi. Yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edildiği operasyonlarda, 7 kadının da Türk vatandaşlığına geçtiği saptandı.
Denetimlerde, özellikle kent merkezi meydan mevkisinde erkeklere cinsel ilişki teklifinde bulunup, çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 155 kadına ise toplam 31 bin 620 TL ceza uygulandı.
EMNİYET AÇIKLADI
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İl merkezi başta olmak üzere ilçelerimizdeki otellerde de kamu sağlığını ve ahlakını tehdit eden fuhuş faaliyetleri tarafımızdan sıkı bir şekilde takip edilmeye ve operasyonel çalışmalar yapılmaya devam edilecektir" denildi.
BÖLGEDEKİ METRUK OTELLER FUHUŞ OPERASYONLARI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Öte yandan kentsel dönüşüm projesiyle eski imajının silinmesi hedeflenen Çömlekçi Mahallesi'nde yıkımlar tamamlanırken, yeni yerleşim alanlarının inşasına da başlandı.
GİZLİ BÖLMELERDEN ÇIKAN KADINLAR
Fuhuş operasyonları ile gündeme gelen mahallede, polisin denetim ve baskınları sırasında otellerin gizli bölmelerinin yanı sıra binalarda açılan deliklerden kaçmaya çalışan kadınlar, yakalanarak gözaltına alınmıştı.
GÜNLÜK KİRALIK EV TAKTİĞİ
Trabzon'un uzun yıllardır kanayan yarası olan ve özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından yabancı uyruklu kadınların, fuhuş çetelerinin ve suç örgütlerinin çöreklendiği Çömlekçi mahallesindeki oteller yıkıldı ama fuhuş, bu defa da şehrin farklı noktalarında bulunan günübirlik kiralık ev ve otellerde baş gösterdi.
SINIR DIŞI EDİLDİLER
Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri şehrin muhtelif yerlerinde 1 aylık sürede özellikle kısa süreli kiralanan evlerin yanı sıra otellerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek çoğu yabancı uyruklu 25 kadın hakkında yasal işlem yaparken bunlardan bir kısmı sınır dışı edildi.
EV SAHİPLERİNE UYARI: KİMLİKLERİNİ MUTLAKA İSTEYİN
Polis ekipleri konuyla ilgili ikamet sahipleri ve otel işletmecileri hakkında "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçundan adli ve idari işlem yaparken özellikle günübirlik ve kısa süreliğine kiralanan evlerde fuhuşla ilgili yoğun gelen ihbarlar üzerine bu yöndeki çalışmalarını hızlandırdı. Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, kısa süreliğine ya da günübirlik kiraya verilen evlerle ilgili mülk sahiplerinin kiraya verdikleri kişilerin kimlik bilgilerini mutlaka Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmeleri konusunda uyarıda bulunarak aksi halde olumsuzlukla karşılaşabileceklerini söyledi.
TERÖR İÇİN DE KULLANILABİLİR
Taylan, kiralanan evlerin fuhuş ya da terör gibi farklı amaçlarla kullanılabileceğine dikkat çekerek, "Kiraya verilen evler konusunda bilgilerimizi Emniyet Müdürlüğü ile paylaşıyoruz. Bu daha önceki süreçlerde de yaşanmıştı. Kiraya verilen evlerin fuhuş olsun terör olsun farklı amaçla kullanılabileceğini bunun da topluma nasıl zarar vereceğini düşünmeleri gerekir. Konaklayan kişilerin evi farklı amaçla kullanılıyor mu kullanılmıyor mu? Mülk sahiplerinin buna çok dikkat etmesi gerekir. Evler günlük ya da kısa dönem kiralık verilirken konaklayacak kişilerin kimlik bilgilerinin alınıp emniyete bildirmeleri, sağlamaları lazım.
BU BİR GÜVENLİK MESELESİ
Site ya da apartman yönetiminin muvafakatinin olması lazım. Her şeyden önce olmazsa olmaz; kimlik bildirimi kesinlikle yapılması şart. Fuhuş amaçlı terör amaçlı veya farklı illegal işlerle uğraşan kişilerin barındığı konakladığı yerlerle ilgili emlak sektörü olarak baktığımızda yapmamız gereken şunlar. Bu evler günlük ya da kısa dönem kiraya verildiği taktirde bunların bildirimlerini muhakkak ilgili kişilerin veya mülk sahiplerinin emniyete bildirme mecburiyetleri vardır.
Eğer bunları yaparsalar oluşacak olan olumsuzlukların önüne geçilmiş olur. Birde bunun mali ve güvenlik hususu var. Evlere bakıyoruz, bazılarının işletme ruhsatları yok, ama imar planında konut alanı geçtiği için tapularında da mesken yazdığı için ikamet amaçlı barınma amaçlı kullanıldığından neticede burada yeri geliyor emniyet birimi ya da ilgili kişiler denetim yapmakta bazen zorlanıyorlar.
Bu zorlukların ortadan kaldırılması için olmazsa olmaz kimlik bildiriminin kesinlikle kimler tarafından kime verildiği hususunda bildirilmesinde fayda var" diye konuştu.