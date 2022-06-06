Renk Körlüğü Testi Ve Tedavisi – Renk Körlüğü Nedir, Nasıl Anlaşılır, İyileşir Mi?

İnsan gözü renkleri ayırt etmede bir mercek görevi görür ve insan gözünün 15 bin farklı renk konunu fark ettiği bilinmektedir. Renk körlüğü hastalığı ise bazı renklerin blokaja uğraması ya da seçilememesi durumu olarak karşımıza çıkar. Peki renk körlüğü iyileşir mi? Renk körlüğü gözlüğü var mıdır? Buyurun renk körlüğü ile ilgili detaylara beraber geçelim…

Renk Körlüğü Nedir?

Bir görme bozukluğu olarak karşımıza çıkan renk körlüğü renklerin algılanamaması ya da renklerin arasındaki farkların ayırt edilmemesi durumudur. Genellikle kırmızı ve yeşil renklerinin ayırt edilmemesi ile fark edilen renk körlüğü nadir olarak tüm renklerin algılanamaması ya da gri tonlamada algılanması şeklinde de karşımıza çıkar.

Renk körlüğü hem kalıtsal bir hastalıktır hem de sonradan meydana gelen renk körlüğüdür. Kalıtsal olarak anneden geçen bir hastalık olarak bilinir. Kadınlarda görülme oranı çok düşük olan renk körlüğü genel olarak erkeklerde karşılaşılan bir görme bozukluğu durumudur.

Renk Körlüğü Nasıl Anlaşılır?

Kendi içinde belirli belirtileri olan bir görme bozukluğu olan renk körlüğü kısmi ya da tam renk körlüğü olarak ikiye ayrılır. Renk körlüğü belirtileri kişiye ve görme bozukluğu seviyesine göre farklılık gösterse de bazı belli başlı belirtileri bulunmaktadır. İşte kısmi ve tam renk körlüğünün belirtileri;

Kısmi Renk Körlüğü: Mavi, yeşil ve kırmızı renklerinin hiç algılamaması ya da algısında sorun yaşanması durumudur. Yani kısmi renk körlüğü bu üç ana renk üzerinde yaşanır. Bu renkler ya hiç fark edilemez ya da renklerin algılanmasında birbirine karışma gözlemlenir.

Tam Renk Körlüğü: Tam renk körlüğünde insan gözünün algılayabildiği tüm renkler siyah, beyaz ya da gri tonlarında algılanır.

Renk Körlüğü Tedavisi

Renk körlüğünün ilaç veya ameliyat ile geçen bir tedavisi bulunmamaktadır. Renk körlüğü hastaları için üretilmiş renk körlüğü gözlükleri ya da lensleri ile renk körlüğünün kısmi tedavisi sağlanmaktadır. Renk körlüğü yaşayan kişiler için özel olarak üretilen ve hastalığının teşhisinden sonra doktoru tarafından önerilen renk körlüğü gözlükleri ya da kontakt lensleri ile renk filtreleri sayesinde özellikle gün ışığında renklerin ayırt edilmesi kolaylaştırılmıştır.

Renk Körlüğü Testi

Renk körlüğü şüphesi ile doktora gidildiği zaman doktorların tam teşhis için hastalara uyguladıkları renk körlüğü testleri bulunmaktadır. Bu testler temelinde renk körlerinin ayırt etmekte zorlandığı renklerin içine gizlenmiş diğer uyarıcı ve ayırt edilmesi gereken renklerden oluşan testlerden oluşur. Renk körlüğü testi neticesinde doktorunuz renk körlüğü olup olmadığı ile ilgili bir teşhiste bulunabilir.

Renk Körlüğü İyileşir Mi?

Bir göz bozukluğu olan renk körlüğünde cerrahi ya da ilaçla bir tedavisi bulunmamaktadır. Renk körlüğü hastaları için özel olarak hazırlanan renk körlüğü gözlükleri ve kontakt lensler ile hastanın daha kaliteli bir hayat sürmesi amaçlanmaktadır.