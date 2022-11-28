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Giriş Tarihi: 28.11.2022 16:28 Son Güncelleme: 28.11.2022 16:28

Renkliler Kaç Derecede Yıkanır? Renkli Kıyafetler Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Renkliler kaç derecede yıkanır bilmeyenler için harika bir içerik hazırladık. Renkli çamaşırlarını olması gerektiği gibi yıkamak isteyen bireylerin renkliler nasıl yıkanır, renkliler kaç devirde yıkanır gibi merak ettikleri soruları detaylarıyla yanıtladık. Bu konuda diğer bir ilgi çeken konu ise renkliler kaç saat yıkanır veya renkliler 40 derecede yıkanır sualleridir. Gelin hepsinin yanıtlarına birlikte değinelim.

Renkliler Kaç Derecede Yıkanır? Renkli Kıyafetler Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Renkliler kaç derecede yıkanır sorusunun cevabını merak ediyorsanız tam da doğru adrestesiniz. Neden derseniz, renkliler nasıl yıkanır konusuna dair birçok bilgiyi sizler için araştırdık. Bilhassa çamaşır yıkama konusunda acemi bireylerin sıklıkla araştırdığı renkliler kaç saat yıkanır , renkliler kaç devirde yıkanır gibi soruların cevaplarını içeriğimizde bulabilirsiniz. Peki, renkliler 40 derecede yıkanır mı ? Detaylı bilgiler için lütfen içeriğimizin devamına göz gezdirin.

Renkliler Hangi Programda, Nasıl Ve Kaç Saat Yıkanır?

Kıyafetler ve çamaşırlar günlük hayatta hep bizimle olan eşyalar olduğu için, sıklıkla kirlenmeleri gayet olağan bir durumdur. Bu kıyafetlerin beyazlar ve açık renkliler dışında kalanlar, renkliler olarak isimlendirilmiştir. Renkli çamaşırlarını yıkanma hususları çamaşırının kirlilik oranına, kumaşın türüne göre değişebilir. Ancak renklilerin nasıl yıkanması, hangi programda yıkanması gerektiğine dair bilgileri genel olarak şöyle sıralayabiliriz;

• Renkli çamaşırlar öncelikle cepleri kontrol edilip makineye öyle koyulmalıdır.

• Yünlü ve ipek kumaşlar için makinenin hassas ya da narin programları seçilmelidir.

• Pamuklu renkli kumaşlar için ise pamuklu programı seçilmelidir.

• Mümkünse sıvı deterjanlar tercih edilmelidir, çünkü toz deterjanlar zamanla renkliler de solma yapabilir.

• Renkliler eğer pamuklu ise en az 30 en çok 40 derecede yıkanmalıdır.

• Yün ve ipek kumaşlı renkliler en fazla 30 derecede yıkanmalıdır.

• Çok kirli renkliler için ortalama olarak 60-90 dakika arası yıkama süresi yeterlidir.

• Az kirli renkliler için ise 30-60 dakika arası yıkama süresi yeterlidir.

Renkliler Kaç Devirde Sıkılmalı?

Yıkanan çamaşırların fazla suyunu alma işleminin gücünü belirleyen ölçüye devir ismi verilir. Çamaşırların renginden daha çok kumaş türüne göre devir programı ayarlaması yapılmalıdır. Hassas ve ütülemesi zor çamaşırların en fazla 600 devirde, dayanıklı çamaşırlar ise en az 800 en çok 1000 devirde sıkılmalıdır.

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Renkliler Kaç Derecede Yıkanır? Renkli Kıyafetler Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?
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