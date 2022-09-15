Rennes Fenerbahçe maçı canlı izle! Uefa Avrupa Ligi Rennes Fenerbahçe maçı canlı yayın ekranı EXXEN canlı izle

Rennes Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı ile sarı lacivertli takımın taraftarları maçı naklen izlemek istiyor. EXXEN SPOR canlı yayın ekranı ile Fener maçı canlı izlenebilir. UEFA Avrupa Ligi grup maçları 2. haftasıyla birlikte Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı aratmaları daha da arttı. İşte Rennes Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı
RENNES FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçı Rennes Fenerbahçe, 15 Eylül 2022 saat 22.00'da oynanacak.
RENNES FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup maçını izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
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FENERBAHÇE'NİN RENNES KADROSU AÇIKLANDI
Fransa'ya Rennes deplasmanın gidecek 24 kişilik kafile belli oldu. Kadro şu şekilde:
Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi
MUHTEMEL 11'LER
Rennes: Mandanda; Traore, Rodon, Theate, Meling; Ugochukwu, Tait; Bourigeaud, Majer, Sulemana; Abline
Fenerbahçe: Altay; Henrique, Szalai, Peres; Ferdi Kadıoğlu, İrfan Kahveci, Arao, Crespo, Alioski; King, Pedro