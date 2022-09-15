Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta ve canlı nereden izlenir sorusuna yanıt arayanların sayısı artıyor. Sarı-lacivertli ekibin karşı karşıya geleceği müsabaka EXXEN TV ile izleyiciyle buluşacak. İşte Rennes Fenerbahçe maçı hakkında bilgi
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes deplasmanına konuk oluyor. Roazhon Park'ta oynanacak olan mücadele 15 Eylül Perşembe günü (bugün) saat 22.00'da başlayacak.
Rennes-Fenerbahçe maçı Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.