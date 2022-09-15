Haberler Yaşam Haberleri Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 15.9.2022 16:55 Son Güncelleme: 15.9.2022 17:01

Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

Futbol tutkunları Rennes Fenerbahçe maçı için sabırsızlanıyor. UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında bu akşam Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takımın maçını takip etmek isteyenler Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Rennes Fenerbahçe maçı kanalı, yayın saati ve muhtemel 11’leri

Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta ve canlı nereden izlenir sorusuna yanıt arayanların sayısı artıyor. Sarı-lacivertli ekibin karşı karşıya geleceği müsabaka EXXEN TV ile izleyiciyle buluşacak. İşte Rennes Fenerbahçe maçı hakkında bilgi

RENNES-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes deplasmanına konuk oluyor. Roazhon Park'ta oynanacak olan mücadele 15 Eylül Perşembe günü (bugün) saat 22.00'da başlayacak.

Rennes-Fenerbahçe maçı Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Rennes-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Ugochukwu, Tait, Majer, Terrier, Sulemana, Gouir

Fenerbahçe: Altay, Gustavo (Serdar), Szalai, Luan, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, Emre, King, Valencia

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Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?
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