Replika Ne Demek? Replika Ürün, Telefon, Ayakkabı Nedir, Nasıl Anlaşılır?

Birçok farklı alanda replika ürün satışı vardır; en yaygın olanları saat, telefon, ayakkabı ve çantadır. Replika ürünlere rastlamak orijinaline rastlamaktan daha olasıdır diyebilecek kadar yaygındır replika satış yerleri. Kalite düştüğünden maliyet de düştüğü için fazla fazla üretilip piyasaya sürülürler. Marka ürün kullanmak isteyen ama alım gücü orijinaline yetmeyen tüketiciler de replika ürünlere rağbet gösterir.

Replika Ne Demek?

Şöyle açıklayalım; replika, ham maddesi ya da işçiliği maliyetli bir ürünü ucuz maliyetler ve yasa dışı yollarla tekrar piyasaya sürmektir. Replika ürünlere çakma, imitasyon veya taklit ürün de denir. Günümüzde replikaya olan talep fazlaca çoktur ve bu nedenle replika piyasası uzun yıllardır kazancını arttırarak gelişmektedir. Görsel olarak orijinalinden ayırt edilemeyen replika ürünlere ulaşmak bir hayli kolaydır. Replika ürün; fiyat, kalite, içerik, malzeme, ham madde ve üretim yeriyle asılından farklılık gösterir.

Replika Saat

Replika saat sokakta yürürken veyahut da internette gezinirken rastlaması çok olası, satışı en kolay yapılabilen replika ürünlerden bir tanesidir. İşlevinin basitliği nedeniyle de imitasyonunu üretmek de bir o kadar kolaydır fakat tabi ki replika saatler arasında da işçilikten dolayı fiyat farkı değişebilmektedir. Orijinaline daha yakın imitasyon saatler A+ kaliteden A+++ kaliteye kendi içinde sınıflandırılırlar. Suni ve ucuz maddeler ile gerçeğinden ayırt edilemeyen, görsel olarak tıpatıp aynı ve geniş model çeşitliliği ile sahte saatler replika piyasasında yer alır. Orijinal saatlerin yapımında kullanılan gerçek deri, yansımalı cam, gümüş, altın gibi maddelerin fiyatlarının yüksekliğinden dolayı da replika saat kullanımı uzun yıllardır oldukça popülerdir.

Replika Telefon

Replika telefon piyasası son yıllardan teknolojinin de ilerlemesi ile oldukça gelişmiş ve sahte telefonlar en çok satın alınan replika ürün haline gelmiştir. Orijinal telefon ile replika telefonu ayırt etmek dışarıdan bakıldığında bir hayli zordur. Replika telefonlarla orijinal telefonlar arasındaki en belirgin fark donanımsal özellikler ve performansıdır. Örneğin çakma İphonelarda iOS işletim sistemi bulunamaz tüm replika telefonlar gibi açık bir işletim sistemi olan Android işletim sistemi kullanılır. Ancak bir takım görsel hilelerle iOS imiş gibi gösterilmeye çalışılır. Replika cihazlar gerçeğiyle kıyaslandığında kat kat düşük performans gösterir.

Telefonlar, kullanım sırasında çevresine bir miktar radyasyon yayar. Vücudumuz tarafından emilen bu radyoaktif enerjiye SAR (Spesific Absorption Rate) yani Özgül Emilim Oranı denir. Bu değer yasal sınırlarla belirtilmiştir; bu sınır Avrupa için 2W/kg, Amerika için ise 1W/kg'dır. Bu yasal sınırların kesinliği hala açıklığa kavuşmamış ve bazı uzmanlar tarafından hala tehlikeli bulunmaktadır. Değil yasal sınır hiçbir denetime tabi tutulmadan piyasaya sürülen sahte telefonlar insan sağlığı açısından büyük tehlike teşkil etmektedir.

Replika Ayakkabı

Replika ayakkabı, mevcut bir ayakkabı modelinin birebir aynı görünümle kopyalanmasına denir. Replika ayakkabı üreticileri çok daha az maliyetle üretilen ve insan sağlığına zararlı olabilecek kadar ucuz malzemelerden üretilen ayakkabıları çok daha ucuza piyasaya sürmektedir. Online sayfalar ya da mağazalarla ulaşımı fazlasıyla kolaydır fiyatları da asıllarına göre epeyce ucuzdur.

Replika Çanta

Replika çanta kullanımı özellikle kadın müşteriler arasında epeyce yaygındır. Tasarım ve orijinal çantalara binlerce lira para vermek istemeyen ama marka da kullanmak isteyen kişiler tercihini replikadan yana kullanıyorlar. Replika çantayı çantanın içinde yer alan orijinallik kartıyla ayırt etmek mümkündür, bunun dışında işçiliğin titizliği ve kullanılan materyalin kalitesiyle orijinal olup olmadığı ayırt edilir.

Replika Ürün

Replika ürün ya da başka bir deyişle çakma ürün, pahalı ürünlerin daha ucuz ve kalitesiz malzemelerle imal edilen benzer ya da orijinalinin kopyası olan ürünlere denir. Replika ürünlerde amaç kalite değil benzerlik olduğu çok uzun ömürlü değillerdir. Ucuz olmalarına karşın merdiven altı yöntemlerle elde edilmesi, içeriğinin ne olduğunun bilinmemesi gibi nedenlerden dolayı insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri olabilir.