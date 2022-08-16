Haberler Yaşam Haberleri Resen soruşturma nedir, ne demek nasıl yapılır? İşte TDK ile Resen kelimesinin anlamı
Giriş Tarihi: 16.8.2022 09:41

Resen soruşturma nedir, ne demek nasıl yapılır? İşte TDK ile Resen kelimesinin anlamı

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Canan Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar “Resen soruşturma nedir, ne demek nasıl yapılır?” sorularını gündeme taşıdı. İşte Resen soruşturma hakkında detaylar...

Resen soruşturma nedir, ne demek nasıl yapılır? İşte TDK ile Resen kelimesinin anlamı

Başsavcılık, şüpheli Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattığını duyurması üzerine "Resen Soruşturma" ülke gündemine geldi. Bu ifadenin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre bu kelimenin anlamı "Kendi başına, kendiliğinden" demektir. Peki, Resen soruşturma nedir, ne demek nasıl yapılır? İşte detaylar...

Resen Ne Demek? TDK’ya Göre Resen Sözlük Anlamı Nedir?

RESEN NE DEMEK? TDK'YE GÖRE RESEN ANLAMI

Resen kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.
Resen kelimesi Arapça kökenlidir.
Resen kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Kendi başına, kendiliğinden
- Bağımsız olarak, kimseye bağlı olmaksızın

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Resen soruşturma nedir, ne demek nasıl yapılır? İşte TDK ile Resen kelimesinin anlamı
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