Resen soruşturma nedir, ne demek nasıl yapılır? İşte TDK ile Resen kelimesinin anlamı

Başsavcılık, şüpheli Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattığını duyurması üzerine "Resen Soruşturma" ülke gündemine geldi. Bu ifadenin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre bu kelimenin anlamı "Kendi başına, kendiliğinden" demektir. Peki, Resen soruşturma nedir, ne demek nasıl yapılır? İşte detaylar...