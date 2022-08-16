Resen soruşturma nedir, ne demek nasıl yapılır? İşte TDK ile Resen kelimesinin anlamı

Başsavcılık, şüpheli Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattığını duyurması üzerine "Resen Soruşturma" ülke gündemine geldi. Bu ifadenin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre bu kelimenin anlamı "Kendi başına, kendiliğinden" demektir. Peki, Resen soruşturma nedir, ne demek nasıl yapılır? İşte detaylar...
RESEN NE DEMEK? TDK'YE GÖRE RESEN ANLAMI
Resen kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.
Resen kelimesi Arapça kökenlidir.
Resen kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:
- Kendi başına, kendiliğinden
- Bağımsız olarak, kimseye bağlı olmaksızın