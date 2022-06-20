Resesyon nedir, ne demek? Resesyon olursa ne olur?

Resesyon kelime anlamı ve detayları merak edilerek "Resesyon nedir, ne demek, olursa ne olur?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

RESESYON NEDİR, NE DEMEK, OLURSA NE OLUR?

Resesyon ile ilgili detaylar ve bilgiler şöyle;