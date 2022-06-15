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Giriş Tarihi: 15.6.2022 13:18 Son Güncelleme: 15.6.2022 13:18

Resim Müzesi Nerede? Beşiktaş Resim Müzesi'ne Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı?

Resim Müzesi Nerede? Beşiktaş Resim Müzesi’ne Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı?

Türkiye'nin en gelişmiş şehri olan İstanbul, doğası, kültürel mirası, müzesi, camisi ve birçok güzellikleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlamaktadır. Bu güzelliklerden biri olan ve İstanbul’un en gözde ilçelerinden Beşiktaş’ta yer alan Resimler Müzesi hakkında detayları ele alacağız. 19. Yüzyıl Osmanlı padişahlarının yaptırdığı, satın aldığı resimlerden oluşan bir koleksiyon bu müzede yer almaktadır. Burayı ziyaret etmek isteyenler için “Resim Müzesi nerede?” Sorusunu yanıtlayacağız. Beşiktaş Resimler Müzesi’ne nasıl gidilir, nereye bağlıdır? Diyorsanız, işte yanıtları…

İstanbul'da gezilecek yerler arıyorsanız muhakkak görmeniz gereken yerlerden bir tanesi Millî Saraylar Resim Müzesi'dir. Bu müze İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer aldığı için müzeyle beraber birçok farklı noktayı da keşfetmiş olacaksınız. 19. Yüzyıl Osmanlı padişahlarının aldığı veya yaptırdığı resimler bu müzede sergilenerek sanatın tarih boyunca taşınması ve günümüze kadar ulaştırılması sağlanmıştır. Bu müze toplamda 30 salondan oluşmakta Topkapı Sarayı'ndan ödünç alınan resimler de yer almaktadır. Resim Müzesi nerede? Diyorsanız bunun için yol tarifi hazırladık. Beşiktaş Resimler Müzesi'ne nasıl gidilir, nereye bağlıdır? Detaylı açıklayalım…

Millî Saraylar Resim Müzesi

Dolmabahçe Sarayı'nın Veliaht Dairesi'nde 2014 yılında açılan Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı müzeye Millî Saraylar Resim Müzesi adı verilmektedir. Millî Saraylar Resim Müzesi 1856 yılında inşa edilmiştir. 1937-2010 yılları arasında içinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne bağlı İstanbul Resim ve Heykel Müzesi hizmet vermiştir.19. yüzyıl Osmanlı padişahlarının yaptırdığı, satın aldığı resimlerden oluşan arşivler bu müzede tematik olarak sergilenmektedir. Millî Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı saraylarda Topkapı Sarayı'ndan ödünç alınan resimlerin sergilenmesinin yanı sıra 30 salondan oluşan bölümler yer almaktadır. Bu salonlar şu şekilde:

  • Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz Salonu
  • Osmanlı'da Batılılaşma Dönemi Resimleri Salonu
  • İstanbul Görünümleri Salonu (Sultan Abdülmecid'in kütüphane olarak kullandığı bölüm)
  • Paris'teki Goupil Sanat Galerisi'nden Satın Alınan Tablolar
  • İvan Konstantinoviç Ayvazovski Salonu
  • Saray Ressamları Salonu
  • Oryantalist Ressamlar Salonu
  • Yaver Ressamlar Salonu
  • 1870-1890'lı Yıllarda Etkin Olan Türk Ressamları
  • Portreler ve Tarihi Konulu Kompozisyonlar/Osmanlı Sarayında Manzara Salonu
  • 1890-1930'lu Yıllarda Etkin Olan Türk Ressamları

2010-2014 arasındaki restorasyon sürecine giren bina, Milli Saraylar Resim Müzesi'ne dönüştürülmüş; İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ise Fındıklı'da Antrepo 5'te inşa edilmekte olan yeni müze binasına taşınmıştır.

Millî Saraylar Resim Müzesi Nerede?

İstanbul'un Beşiktaş bölgesindeki en çok ziyaret edilen yerlerden biri olan Milli Saraylar Resim Müzesi'ne toplu taşıma ile gitmek için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz.

Otobüs: 129T, 28T, 29C, 29D, 30D, 37T, 41E, 49T, 55B.

Metro: M2.

Tramvay: T1.

Vapur: ÜSKÜDAR - KABATAŞ

İstanbul Dolmabahçe Cami önünden Beşiktaş'a doğru Dolmabahçe Caddesi üzerinde yürüdüğünüzde Dolmabahçe Resim Müzesi'ne kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Buraya eğer özel aracınız ile gelmek isterseniz Dolmabahçe Sarayı önündeki otoparkı kullanabilirsiniz.

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Resim Müzesi Nerede? Beşiktaş Resim Müzesi'ne Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı?
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