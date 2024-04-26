Resim yarışmasında birinci oldu! Depremzede Derin, ödülünü TBMM  Başkanı Kurtulmuş’un elinden aldı

ANITKABİR'E GİTMEK HAYALİMDİ

Asrın felaketinde ailesiyle zor günler geçiren ancak o günleri resim yaparak üzerinden atan Derin, sürekli yarışmalara katıldığını ifade ederek, "Öğretmenim meclisten davet geldiğini söyleyince inanamadım. Ailemle birlikte gidebileceğimi söyleyince daha da mutlu oldum. Çok güzel 2 gün geçirdim. Devlet büyüklerimizi gördüm. En büyük hayalim olan Anıtkabir'i gezdim. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda bana bu unutulmaz anları yaşatan devlet büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Resim yapmak benim için bir tutku. Büyüyünce resim öğretmeni olacağım ve öğrenciler yetiştireceğim" diye konuştu.