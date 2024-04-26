Resim yarışmasında birinci oldu! Depremzede Derin, ödülünü TBMM  Başkanı Kurtulmuş’un elinden aldı

Osmaniye Ruhi Özden Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Derin Menetlioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle il genelinde düzenlenen resim yarışmasında il birincisi oldu. Başarılı öğrenci, diğer illerinin birincileriyle birlikte ödülünü almak için TBMM'ye ailesiyle birlikte davet edildi. Düzenlenen törende Derin, ödülünü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un elinden aldı. Törenden sonra Derin, ailesiyle birlikte TBMM'de unutulmaz iki gün geçirdi. Anıtkabiri'i ziyaret eden Derin, meclis oturumuna da katılarak büyük mutluluk yaşadı.
ANITKABİR'E GİTMEK HAYALİMDİ
Asrın felaketinde ailesiyle zor günler geçiren ancak o günleri resim yaparak üzerinden atan Derin, sürekli yarışmalara katıldığını ifade ederek, "Öğretmenim meclisten davet geldiğini söyleyince inanamadım. Ailemle birlikte gidebileceğimi söyleyince daha da mutlu oldum. Çok güzel 2 gün geçirdim. Devlet büyüklerimizi gördüm. En büyük hayalim olan Anıtkabir'i gezdim. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda bana bu unutulmaz anları yaşatan devlet büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Resim yapmak benim için bir tutku. Büyüyünce resim öğretmeni olacağım ve öğrenciler yetiştireceğim" diye konuştu.
KENDİSİNE ŞANS VERMEMİŞTİM
Kızıyla gurur duyduğunu anlatan Emine Menetlioğlu ise, "Derin her zaman farkındalığı yüksek ne istediğini bilen, hayallerinin peşinde giden bir çocuk oldu. Türkiye geneli bir yarışmaya katılmak istediğini söylediğinde açıkçası kendisine şans vermedim. Ama Osmaniye il birinciliği aldığını duyduğumuzda inanılmaz mutlu olduk ve gurur duyduk. TBMM'ye davet geldiğinde hem çok şaşırdık hem de inanılmaz sevindik. Kızım diğer öğrenciler gibi unutulmaz anlar yaşadı. Meclis başkanımız ve bakanımız çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Herkese çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.