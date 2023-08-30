Resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 2023! Kısa, uzun, anlamlı ve Atatürk fotoğraflı 101. yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve kutlama sözleri burada!

30 Ağustos mesajları ve sözleri hakkında araştırmalar gündemdeki yerini almış durumda. Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanıp Anadolu'nun tekrardan özgür ve Türk kalmasını anmak için milyonlar sokaklara çıkıp coşkuyla bayramı kutlayacak. Bu noktada resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları aratmasıyla vatandaşlar birbirleriyle bu günü kutlamak istiyor.
30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl ülkemizde coşkuyla kutlanan bu tarihte Instagram, Twitter-X, WhatsApp, Facebook üzerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri gönderiyor. İşte en güzel görseller…
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 30 Ağustos zafer bayramı kutlu olsun.
Tuna Nehrin'in serin kıyılarında aldığı abdestin namazını, Afrika'nın kızgın çöllerinde eda eden bir milletin çocukları olarak 30 Ağustos zafer bayramınızı kutlarım
Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım.
Bağımsızlık ateşinin hiç sönmediği, kahramanlığın ve azmin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!
Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; Büyük Taarruz Zaferinin 92. yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.
Tarihin sayfalarında destanlaşan zaferin ışığında, özgürlüğün ve bağımsızlığın her daim kutlu olsun. 30 Ağustos'u gururla anıyoruz.
Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz. Şanlı 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.
Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı, Türk ulusunun yeniden dirilişidir. Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.
Bu mutlu günde, zaferi bize yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu'na şükran ve minnetlerimizi sunarken, ulusumuza da Zafer Bayramı kutlu olsun…
30 Ağustos'un Türkiye'nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir. Bu zaferin ışığı altında nice güzel 30 Ağustos Zafer Bayramlara…
30 Ağustos zaferi ile kurulan ve Türk milletinin en büyük eserlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milletiyle birlikte sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşaması yönündeki inanç, istek ve idealimizi bir kez daha ifade ederek Zafer Bayramınızı kutluyoruz.