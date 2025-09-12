RESİMLİ CUMA MESAJLARI 12 EYLÜL 2025 🤲| Sevdiklerinize En Yeni, Güzel Anlamlı, Uzun, Kısa Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Hayırlı Cumalar! Allah dualarınızı kabul etsin, sizi sevdiklerinizle birlikte mutlu etsin.

Allah, bu mübarek Cuma'da kalbinize huzur versin, dualarınızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar!

Cumanın rahmeti, bereketi ve huzuru sizlerle olsun. Cumanız mübarek olsun.

Bu mübarek Cuma'da Rabbim dualarınızı kabul etsin, kalbinizdeki tüm sıkıntıları alıp yerine huzur versin.

Rabbim, bu Cuma'da sizlere sağlık, huzur ve bereket versin. Cumanız mübarek olsun.