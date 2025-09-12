RESİMLİ CUMA MESAJLARI 12 EYLÜL 2025 🤲| Sevdiklerinize En Yeni, Güzel Anlamlı, Uzun, Kısa Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Cuma gününde sevdiklerini hatırlamak ve güzel dileklerde bulunmak isteyenler için farklı mesaj alternatifleri öne çıkıyor. 12 Eylül 2025'e özel resimli, ayetli, hadisli ve anlamlı Cuma mesajlarını WhatsApp, SMS ya da sosyal medya üzerinden paylaşabilirsiniz. İşte hayırlı Cumalar dileklerinizi iletebileceğiniz en güzel mesajlar...
22 Ağustos Cuma mesajı ve sözleri araştırılmaya başladı. Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları geliyor.
İşte, Cuma mesajı ve sözleri resimli ve yazılı seçenekleri:
Hayırlı Cumalar! Bugün, gönlünüzün huzur bulduğu, dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz bereketli bir gün olsun.
Cuma günü, kalbinizi Allah'a açın ve sevdiklerinize hayır duası edin. Hayırlı Cumalar!
Rabbim bugünkü ibadetlerinizi ve dualarınızı kabul etsin. Cuma'nız mübarek olsun!
Hayırlı Cumalar! Gönlünüzdeki tüm güzellikler, bugün ve her gün sizinle olsun.
Bu mübarek Cuma gününde, kalbiniz huzurla, eviniz bereketle dolsun.
Hayırlı Cumalar! Allah dualarınızı kabul etsin, sizi sevdiklerinizle birlikte mutlu etsin.
Allah, bu mübarek Cuma'da kalbinize huzur versin, dualarınızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar!
Cumanın rahmeti, bereketi ve huzuru sizlerle olsun. Cumanız mübarek olsun.
Bu mübarek Cuma'da Rabbim dualarınızı kabul etsin, kalbinizdeki tüm sıkıntıları alıp yerine huzur versin.
Rabbim, bu Cuma'da sizlere sağlık, huzur ve bereket versin. Cumanız mübarek olsun.
Cuma günü, sevgi ve dua günü olsun; gönlünüz ferah, eviniz huzur dolu olsun.
Hayırlı Cumalar! Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, gününüz güzelliklerle dolsun.
Bugün sevdiklerinize dua edin, kalbinizdeki tüm güzellikler hayatınıza yansısın. Hayırlı Cumalar!
Cuma günü, sevgi ve dua günü olsun; gönlünüz ferah, eviniz huzur dolu olsun.
Hayırlı Cumalar! Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, gününüz güzelliklerle dolsun.
Bugün sevdiklerinize dua edin, kalbinizdeki tüm güzellikler hayatınıza yansısın. Hayırlı Cumalar!