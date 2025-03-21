RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En yeni, ayetli ve hadisli kısa-uzun hayırlı Cumalar mesajları!

Cuma, kalplerin en güzel şekilde arınmasına vesile olsun. Hayırlı, huzurlu ve bereketli bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle.

Allah'ın rahmeti ve bereketi bu mübarek günde üzerinizde olsun. Cumanız mübarek olsun.

Dua kapıları bu mübarek günde sonuna kadar açık. Allah hepimize hayırlı bir Cuma nasip etsin.

Gönlünüzdeki tüm güzellikler gerçek olsun. Cuma'nız mübarek, dualarınız kabul olsun.