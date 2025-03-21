RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En yeni, ayetli ve hadisli kısa-uzun hayırlı Cumalar mesajları!

Cuma günü, İslam alemi için birlik, beraberlik ve dua günü olarak öne çıkıyor. Bu özel günde, yakınlarına anlamlı ve manevi değeri yüksek mesajlar göndermek isteyenler resimli cuma mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte, kısa, uzun, ayetli ve hadisli en yeni cuma mesajları...
CUMA MESAJLARI
Bu mübarek Cuma günü, gönlünüzdeki tüm dileklerin kabul, dualarınızın da Allah katında makbul olmasını diliyorum.
Huzur, barış ve sağlık dolu bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cuma'lar!
Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cuma'nız mübarek, dualarınız kabul olsun.
Cuma, duaların kabul olduğu, kalplere huzur verdiği bir gündür. Bu günün tüm güzelliklerini yaşamanız dileğiyle.
Cuma, kalplerin en güzel şekilde arınmasına vesile olsun. Hayırlı, huzurlu ve bereketli bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle.
Allah'ın rahmeti ve bereketi bu mübarek günde üzerinizde olsun. Cumanız mübarek olsun.
Dua kapıları bu mübarek günde sonuna kadar açık. Allah hepimize hayırlı bir Cuma nasip etsin.
Gönlünüzdeki tüm güzellikler gerçek olsun. Cuma'nız mübarek, dualarınız kabul olsun.
Bugün, umutların yeşerdiği, duaların kabul olduğu bir gündür. Cumanız mübarek olsun.
Cuma günü, ruhunuzu dinlendiren ve kalbinizi huzura kavuşturan bir gündür. Allah, bu günü tüm sevdiklerinizle birlikte en güzel şekilde yaşamanızı nasip etsin.
Bu mübarek Cuma günü Allah'ın rahmeti üzerinizde olsun. Cumanızın bereketi bol, dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Yüzünüzdeki tebessüm, kalbinizdeki huzur hiç solmasın. Hayırlı, bereketli bir Cuma geçirmeniz dileğiyle.
Cuma, kalpleri arındıran, duaları kabul eden mübarek bir gündür. Bu mübarek günde tüm dilekleriniz gerçekleşsin.
Huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir hayat dilerim. Cumanız mübarek olsun.
İmanla, sabırla ve umutla geçen her Cuma, hayatımıza güzellik katıyor. Hayırlı Cuma'lar.
Allah'ın rahmeti, bu mübarek günde üzerinizde olsun. Cuma'nız mübarek, dualarınız kabul olsun.
Cuma günü, tüm dileklerinizin gerçekleşmesi için bir fırsat. Allah'ın rahmeti ve huzuru üzerinizde olsun.
Huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir Cuma dilerim. Dualarınızın kabul olacağı bir gün olsun.
Cumanın manevi gücüyle gönlünüzdeki tüm karanlıklar aydınlansın, hayırlı ve bereketli bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle.
Allah'ın rahmeti, bereketi ve huzuru bu mübarek Cuma günü üzerinizde olsun. Dualarınız kabul, kalbiniz huzurla dolsun.
Bugün, gönüllerimizin arındığı, kalplerimizin huzura kavuştuğu mübarek bir Cuma. Allah, dualarınızı kabul etsin.
Huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir yaşam dilerim. Cumanız mübarek, hayırlı olsun.
Bu mübarek günde tüm kalbimle sizin için hayırlı dualar ediyorum. Allah, her daim yanınızda olsun.
Cuma, kalp kırgınlıklarını onaran, huzuru ve barışı getiren bir gündür. Hayırlı, bereketli Cuma'lar dilerim.