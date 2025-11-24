RESİMLİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2025: Duygusal, anlam dolu, en güzel Öğretmenler Günü sözleri

"Eğitim ışığınızla cehaletin karanlığını yenen tüm fedakar öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."

"Bize sadece bilgi değil, hayatı öğrettiniz. Sizin gibi değerli bir eğitmene sahip olduğumuz için şanslıyız."

"Kalemi kuvvetli nesiller yetiştiren tüm değerli öğretmenlerimize saygı ve sevgilerimizle. Kutlu olsun!"

"Siz sadece ders anlatmadınız, birer fidan ektiniz. Meyveleriniz, aydınlık yarınlarımız olacak. Başöğretmenimizin izinde nice 24 Kasımlara!"