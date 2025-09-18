RESMİ GAZETE ATAMALARI (18 Eylül 2025) || Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? Diyanet'e yeni başkan atandı!

–– Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Akşemsettin ve Akabe Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Göre 15 Metrelik Yol Projesinin Sınırları İçerisinde Kalması Nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10418)

–– 400 kV Altınordu-Reşadiye Havza Enerji İletim Hattının D.9-D.16 Numaralı Direkler Arası Güzergâhı Deplasesi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10419)

–– Altınakar-3 Petrol Kuyusundaki Üretim Faaliyetlerine Devam Edilebilmesi Amacıyla Diyarbakır İli, Çınar İlçesinde Bulunan Kamulaştırma Bilgileri İle Sınır ve Koordinatları Belirtilen Taşınmazın, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10420)

–– Manisa İli, Akhisar İlçesinde Bulunan Alanın Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Akhisar Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10421)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10422)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Finansal İstihbarat İşleme Birimi (FIPU) Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Angola Cumhuriyeti Mali İstihbarat Birimi (FIU ANGOLA) Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10423)