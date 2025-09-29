Resmi Gazete kararları (29 Eylül 2025) | Bugünkü Resmi Gazete atamaları ve kararları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı!

Resmi Gazete'nin 29 Eylül 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Kamu kurumlarındaki atama kararları, yeni düzenlemeler ve duyurular bugünkü sayının öne çıkan başlıkları oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan personel alımı ilanı ise özellikle sağlık sektöründe istihdam bekleyen adaylar tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, yayımlanan kararların detaylarını ve yeni atamaların kimleri kapsadığını araştırıyor. İşte, 29 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer alan atamalar, personel alımları ve diğer önemli kararlar…