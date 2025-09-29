Resmi Gazete kararları (29 Eylül 2025) | Bugünkü Resmi Gazete atamaları ve kararları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı!

Resmi Gazete'nin 29 Eylül 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Kamu kurumlarındaki atama kararları, yeni düzenlemeler ve duyurular bugünkü sayının öne çıkan başlıkları oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan personel alımı ilanı ise özellikle sağlık sektöründe istihdam bekleyen adaylar tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, yayımlanan kararların detaylarını ve yeni atamaların kimleri kapsadığını araştırıyor. İşte, 29 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer alan atamalar, personel alımları ve diğer önemli kararlar…
Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında yer alan Sağlık Bakanlığının ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.
Adaylar başvurularını, 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylara Resmi Gazete'de yer alan ilandan ulaşılabiliyor.
