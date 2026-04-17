Resmi Gazete’de yayımlandı! Türkiye’den Avustralya vatandaşları için vize muafiyeti

Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

90 GÜN İKAMET SÜRELİ TURİSTİK AMAÇLI SEYAHATLERE VİZE MUAFİYETİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe giren söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi gereğince verildi.