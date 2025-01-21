Restoran görevlisi gençler o anları SABAH gazetesine anlattı Hemşire kadın kendisini 10. Kattan aşağı bıraktı! Görüntüler ortaya çıktı

Kartalkaya'daki yangın faciasında 66 can hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmalar sürerken ekiplerin soğutma çalışmaları da devam ediyor. Yanan otelden tahliye edilenler ile o otele yakın bulunan diğer otelden tahliye edilenler çevredeki başka bir otele nakledildi. Otel lobisinde konaklayan ve yine otel çalışanı olan restoran görevlisi Mehmet Can Gezici facia sırasında yaşadıklarını SABAH gazetesine anlattı. Gezici; "Korkunç bir manzara vardı. Bir gün önce biraz rahatsızlığım vardı. Hemşire hanım bana iğne yapıp ilaç vermişti. O hemşire hanım otelin en üst katındaydı. Camda bağırdık ama kendini aşağıya bıraktı. Bir daha da haber alamadık" ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN ELİNDEN BİRŞEY GELMEDİ"

Mardin'den dönemsel işçi olarak bölgeye geldiğini belirten Hasan Can Çırak ise SABAH'a yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi. Burası korkunç bir manzaraydı gerçekten çaresiz kaldık. İnsanlara kendi battaniyelerimizi verdik. Çoluk çocuk onlarca kişi mağdur oldu. Kimsenin elinden bir şey gelmedi. İnsanlar yerlere yatak atıp üzerlerine atladılar" ifadelerini kullandı.

HEMŞİRENİN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Yangın sırasında hemşire olduğu öğrenilen bir kadının üst kattan atladığı anlarda kameralara yansıdı. Vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntülerde genç kadın çaresizce kendisini aşağı boşluğa bıraktı.