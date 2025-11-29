Haberler Yaşam Haberleri Restoran sahibi iş yerinde öldürüldü
Giriş Tarihi: 29.11.2025 12:33

Restoran sahibi iş yerinde öldürüldü

Adana'da restoran sahibi Cengiz Durmaz (57), uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şüpheli motosiklet ile iş yerine geldi. Şüphelilerden bir tanesi içeri girip, işyeri sahibi Cengiz Durmaz'a tabanca peş peşe ateş etti. Şüpheliler silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

POLİS CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ ARIYOR

Başından ve göğsünden vurulan Durmaz ise kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Cengiz Durmaz'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. İş yeri sahibi Durmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durmaz'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Cengiz Durmaz

