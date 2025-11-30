Restoran sahibi işyerinde öldürüldü

Adana'da restoran sahibi Cengiz Durmaz (57), motosikletli kişilerce işyerine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir restoranda, iddiaya göre kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şüpheli motosikletle işyerine geldi. Motosikletten inen bir şüpheli içeri girip işyeri sahibi Cengiz Durmaz'a tabancayla peş peşe ateş etti. Şüpheli, saldırının ardından kendisini bekleyen motosiklete binip kaçtı. Başından ve göğsünden vurulan Durmaz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durmaz'ın cesedi otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması içi çalışma başlatıldı.