Restoranda çıkan kavgada silahlı vurulan taraftar hayatını kaybetti

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Samsunspor maçı için yola çıkan Samsunspor taraftar grubu, Giresun'un Tirebolu ilçesi Doğancı köyü mevkiinde mola verip bir restorana girdi. Burada grup ile restoran çalışanları arasında tartışma çıktı. İddiaya göre grubun alkollü olduğu nedeniyle işletme tarafından ayrı bir yerde oturtulması istendi. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada işletme sahibi Emrah T.'nin, tabancayla ateş ettiği Ümit Çapkın ve kardeşi Resul Çapkın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Tirebolu ve Espiye ilçelerindeki hastanelere kaldırılırdı. Olayla ilgili şüpheli Emrah T. gözaltına alındı. Yaşanan olay işyeri kamerasına yansıdı.

Olayda silahla vurularak ağır yaralanan Ümit Çapkın, tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirdi, kardeşi Resul Çapkın'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ümit Çapkın'ın cenazesinin Samsun'da toprağa verileceği belirtildi.