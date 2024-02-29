Retarder Nedir? Arabada Retarder Nereye Takılır ve Ne İşe Yarar?

Retarder deyince kimisine uzak bir terim gibi gelse de aslında günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ulaşım araçlarında bulunan önemli bir sistemdir. Vasıtalarda özellikle yolcu güvenliğini hedef alan bazı sistem ve mekanizmalar mevcuttur. Retarder de bunlardan biridir ancak bazı bireyler bu konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek istemekte retarder nedir, arabada nereye takılır ve ne işe yarar merak etmektedir.

Retarder Nedir?

Latince bir kelime olan retarder kelime anlamı olarak 'yavaşlatıcı, geciktirici' anlamlarına gelmektedir. Araçlarda bulunan retarder hız kesici ve yavaşlatıcı olarak ifade edilmektedir. Retarder sadece otomobil alanında değil tıp, sağlık, hizmet gibi birçok alanda da yine aynı anlamla kullanılan bir terimdir. Araçlarda kullanılan retarder sistemi esas fren sisteminin işini hafifletmeye ve güvenliği sağlamaya yönelik bir mekanizmadır.

Retarder Arabada Nereye Takılır, Ne İşe Yarar?

Çoğunlukla tır, otobüs, kamyon gibi büyük tonajlı vasıtalarda hız kesici olarak görev yapan retarder bir fren sistemidir. Araçlarda birincil retarder motor ile şanzıman arasına, ikincil olan retarder ise şanzıman ile tahrik dingili arasına takılır. Retarderin çalışma hedefi ise şudur; ağır vasıta ve ticari araçlarda fren sisteminden daha çok faydalanmak ve yine fren sisteminin ömrünü uzatmaktır. Ayrıca retarderler ilk fren sisteminin işini hafifletirken aynı zamanda dik ve zorlu rampalarda ani fren boşalması riskini en aza indirmeye yardımcı olur.