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Giriş Tarihi: 13.6.2022 14:54 Son Güncelleme: 13.6.2022 14:54

Retina Yırtılması Belirtileri Ve Tedavisi - Retina Dekolmanı Ve Yırtılması Nasıl Tedavi Edilir, İyileşir Mi?

Retina Yırtılması Belirtileri Ve Tedavisi - Retina Dekolmanı Ve Yırtılması Nasıl Tedavi Edilir, İyileşir Mi?

Retina, göz bölümünün en önemli parçalarından biridir. Öyle ki retina sayesinde ışığın ve görüntünün beyne iletilmesi sonucunda görme eylemi gerçekleşir. Bu nedenle retina sağlığı da dolaylı olarak büyük ölçüde önem taşır. Retina, yarı saydam bir tabaka olmakla birlikte beyne giden neredeyse görünmez bir çubuk ile bağlıdır. Bu ince bağlantı ile görme durumu gerçekleşir. Retinanın en yaygın hastalıklarından birisi ise retina yırtılmasıdır. Retina yırtılması belirtileri ve tedavisi ne şekilde olur, retina dekolmanı ve yırtılması nasıl tedavi edilir? Soruları hastalığın yaygınlığından kaynaklı olarak merak edilir.

Retina yırtılması, oldukça önemli bir rahatsızlık olmasıyla birlikte hızlıca tedavi sürecine geçilmesi gereken hastalıkların üst sıralarında yer alır. Retina yırtılması belirtileri ve tedavisi gerçekleşirken uygulanması gereken bazı eylemler bulunur. Bu eylemlerin ne olduğunu ve retina dekolmanı ve yırtılması nasıl tedavi edilir, iyileşir mi? gibi akılda kalan tüm soruların cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Retina Yırtılması Neden Olur?

Retina yırtılması oldukça rahatsızlık verebilecek, zor bir hastalıktır. Retina yırtılması belirtileri ani ışık çakmaları, görüş bozuklukları, bulanık görme, isimleri kırılmış gibi görme, nokta uçmaları görme gibi durumlarla kendini gösterebilir.

Retina yırtılması, yaşlanmaya bağlı olarak gelen dejenerasyon ya da herhangi bir göz travmasına bağlı olarak meydana gelebilir. Yaşa bağlı retina yırtılmaları, retinada bulunan sıvının yapısının zaman bozularak aşılmaya başlaması ve neticede kopma durumuna gelmesiyle oluşur. Travmaya bağlı retina yırtılması ise göze gelen herhangi bir cismin retinanın yapısına zarar vererek bağların kopmasına neden olabilir. Bu gibi durumlar retinası güçlü yapıda olan kişilerde yaşanma ihtimali az olsa da dikkatli olmakta fayda vardır.

Daha önce katarakt operasyonu geçiren kişiler, miyop sorunu olanlar ve glokom ilaçlar kullanan kişiler retina yırtılmasında riskli grupta yer alır. Bu tip rahatsızlık geçiren kişilerin göz sağlığına ekstra özen göstermesi gerekir. Ayrıca, sık sık gözün kaşınması ve göz içine farklı maddelerin sürekli olarak temas etmesi retina yırtılması yaşanmasına neden olabilir.

Retina Yırtılması Kör Eder Mi?

Retina yırtılması durumu için en merak edilen konulardan bir diğeri de retina yırtılmasının körlüğe yol açıp açmayacağıdır. Retina yırtılması durumu zamanında müdahale edilmediği takdirde körlük yaşanmasına kadar gidebilir. Bu nedenle düzenli aralıklarla göz kontrolü yaptırılmalı ve herhangi bir rahatsızlık yaşandığında mutlaka en kısa sürede bir göz doktoruna muayene olmak gerekir. Retina yırtılması yaşayan kişilere iki farklı yöntemle tedavi uygulanmaktadır. Bu yöntemler lazer tedavisi ya da kryoterapi adı verilen tedavidir.

Her iki tedavide de amaç retinanın gözün arka çevresine yapışmasını sağlamaktır. Böylece bir yara dokusu yaratılarak baraj oluşturulur ve retina sıvısının retinanın alt kısmına geçmesi engellenir. Retina yırtılması tedavisi oldukça kısa ve kolay bir işlemdir. Yaklaşık 5-10 dakika içerisinde tedavi işlemi tamamlanabilir. Ayrıca tedavi sırasında herhangi bir ağrı, acı ya da sızı hissedilmez.

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Retina Yırtılması Belirtileri Ve Tedavisi - Retina Dekolmanı Ve Yırtılması Nasıl Tedavi Edilir, İyileşir Mi?
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