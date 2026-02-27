Reyhanlı saldırısı davasında 4 sanığa 53’er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili aralarında Türkiye Halk Partisi Cephesi (THKP-C)/Acilciler örgütünün elebaşı Mihraç Ural'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Memet Gezer, Mohammad Dib Korali, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, önceki celse dosyanın esasa ilişkin mütalaası için savcıya gönderildiğini belirterek, savcıya söz verdi.

SAVCI İŞTİRAK VAR DEDİ

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar Memet Gezer, Cengiz Sertel, Muhammet Dip Korali ve Temir Dükancı'nın, suça konu patlamaların gerçekleştirilmesi amacıyla Suriye istihbaratı adına yürütülen eylem planlamasında birlikte hareket ettiğini belirtti. Savcı, patlamalar öncesi ve sonrasında organizasyonu yürüten kişi ya da gruplara lojistik destek sağladıkları, patlayıcı maddelerin temin sürecinde yer aldıkları ve eylemlerin finansmanını karşıladıklarını ifade ederek sanıkların isnat edilen tüm suçlardan birlikte sorumlu tutulmalarını talep etti.

AYRI AYRI 53'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Buna göre savcı, Savcı, tüm sanıklar hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalaada ayrıca sanıkların, 'kasten öldürme' suçundan 52 kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmaları ve bununla birlikte 130 kişiye yönelik 'öldürmeye teşebbüs', 138 kişiye yönelik 'mala zarar verme' ile "patlayıcı madde bulundurma ve nakletme" suçlarından da ayrı ayrı olmak üzere toplam 3 bin 842 yıl hapis cezasına hükmedilmesi istedi. Haklarında yakalama kararı bulunan Omar Alkhatıp ile THKP-C/Acilciler örgütünün elebaşı Mihraç Ural'ın dosyalarının ise mevcut yargılamadan ayrılarak tefrik edilmesi talebinde bulundu. Esas hakkındaki mütalaaya karşı söz verilen sanıklar ve sanık avukatları savunma yapmak için mahkemeden ek süre talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulunmaları için taraflara süre verilmesine hükmetti. Duruşma, 5 Haziran'a ertelendi.