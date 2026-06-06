Reyhanlı saldırısı davasında karar çıktı: Aileler sevinç gözyaşlarına boğuldu!

'YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ'

Oğlu Halil Erdemci'yi saldırıda kaybeden anne Medine Erdemci ise "Oğlum 28 yaşındaydı. Dün mahkeme salonunda elim ayağım titriyordu. Yerimde duramaz oldum nasıl bir karar çıkacak merakımdan. Ceza alacaklar mı ertelenecek mi diye çok heyecanlandım. Çok şükür karar çıktı, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Biz buna çok mutlu olduk, çok sevindik. Bir nebze olsun yüreğimize su serpildi. Evlatlarımızın katilleri en ağır cezayla cezalandırıldı. İsteriz ki dışarıdakiler de yakalansın. Aynı şekilde onlar da bu cezaları alsın. Biz evlatlarımızı geri getiremeyiz ama onlar bu cezayı alırsa en azından bir anne olarak biz de seviniriz. Acımız ne kadar büyükse de sevincimiz de bir o kadar büyük olur" diye konuştu.