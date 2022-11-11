Reyting sonuçları 10 Kasım 2022: Dünün Reyting sonuçları sıralaması açıklandı mı?

Reyting sonuçları açıklanıyor! 10 Kasım Perşembe akşamı televizyon ekranlarına gelen dizi, film ve yarışma programları arasından birinci ve sıralama belli olacak. Medya gündemini yakından takip eden televizyon izleyicileri reyting sonuçları sıralamasını öğrenmek istiyor. Bu başlık altından, 10 Kasım 2022 Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları sıralamasına ulaşabilirsiniz.
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 10 KASIM 2022
10 Kasım 2022 Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları sıralaması henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
9 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI
9 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.
AB Grubunda birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
20+ABC1 izleyici Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.