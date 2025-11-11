Haberler Yaşam Haberleri REYTİNG SONUÇLARI 10 KASIM 2025: Uzak Şehir, Cennetin Çocukları... Dün gece reyting sonuçlarında zirvede hangi yapım yer aldı?
Giriş Tarihi: 11.11.2025 07:44

REYTİNG SONUÇLARI 10 KASIM 2025: Uzak Şehir, Cennetin Çocukları... Dün gece reyting sonuçlarında zirvede hangi yapım yer aldı?

10 Kasım 2025 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecanlandıran reyting yarışı yaşandı. Uzak Şehir, Cennetin Çocukları ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşurken, günün en çok izlenen yapımı merak konusu oldu. Reyting sıralamaları Total ve AB kategorilerinde araştırılıyor. Peki 10 Kasım reyting sonuçlarında zirvede hangi yapım yer aldı? İşte detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 10 KASIM 2025: Uzak Şehir, Cennetin Çocukları... Dün gece reyting sonuçlarında zirvede hangi yapım yer aldı?

Pazartesi akşamı ekranlarda oldukça güçlü yapımlar yer aldı. Kanal D'nin Uzak Şehir dizisi, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları ve TV8'in MasterChef Türkiye programı reytinglerde kıyasıya rekabet etti. Peki, 10 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte araştırılan veriler.

10 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

10 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda habere eklenecektir.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

AB REYTİNG SIRALAMASI

ARKADAŞINA GÖNDER
REYTİNG SONUÇLARI 10 KASIM 2025: Uzak Şehir, Cennetin Çocukları... Dün gece reyting sonuçlarında zirvede hangi yapım yer aldı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz