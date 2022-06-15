Reyting sonuçları 14 Haziran Salı ile birinci kim oldu? Dünün reyting sonuçları ile Üç Kız Kardeş ve Destan hangi sırada?

Reyting sonuçları Salı 14 Haziran sorgulamasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. Reyting sıralaması tablosu her gün sabah saatlerinde açıklanıyor ve reyting birincisi belli oluyor. Dün akşam Üç Kız Kardeş ve Destan sezon finali bölümleriyle ekrandaydı. Bu noktada Total ve AB'de reyting sonuçları sorgulanıyor. İşte merakla beklenen liste…