Reyting sonuçları 14 Haziran Salı ile birinci kim oldu? Dünün reyting sonuçları ile Üç Kız Kardeş ve Destan hangi sırada?

Reyting sonuçları Salı 14 Haziran sorgulamasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. Reyting sıralaması tablosu her gün sabah saatlerinde açıklanıyor ve reyting birincisi belli oluyor. Dün akşam Üç Kız Kardeş ve Destan sezon finali bölümleriyle ekrandaydı. Bu noktada Total ve AB'de reyting sonuçları sorgulanıyor. İşte merakla beklenen liste…
REYTİNG SONUÇLARI SALI 14 HAZİRAN
Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 14 Haziran reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.
Dünün yayın akışı için...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Seversin
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Yabancı Damat
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Bir Baba Hindu (Yerli Sinema)
22:30 Bir Baba Hindu (Yerli Sinema)
00:30 Fazilet Hanım ve Kızları
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Güzel Köylü