Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları 14 Haziran Salı ile birinci kim oldu? Dünün reyting sonuçları ile Üç Kız Kardeş ve Destan hangi sırada?
Giriş Tarihi: 15.6.2022 09:32

Reyting sonuçları 14 Haziran Salı ile birinci kim oldu? Dünün reyting sonuçları ile Üç Kız Kardeş ve Destan hangi sırada?

Reyting sonuçları 14 Haziran Salı ile birinci kim oldu? Dünün reyting sonuçları ile Üç Kız Kardeş ve Destan hangi sırada?

Dünün reytingleri bu sabah itibarıyla medya gündemindeki yerini aldı. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen diziler reyting sıralaması için yarıştı. Dünün yayın akışında Kanal D'de Üç Kız Kardeş, ATV'de Destan ve birçok yabancı sinema vardı. Reyting birincisi heyecan yaratırken yarışta final ve sezon finali kararı alan birçok yapım bulunuyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 14 Haziran Salı reyting sonuçları…

Reyting sonuçları Salı 14 Haziran sorgulamasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. Reyting sıralaması tablosu her gün sabah saatlerinde açıklanıyor ve reyting birincisi belli oluyor. Dün akşam Üç Kız Kardeş ve Destan sezon finali bölümleriyle ekrandaydı. Bu noktada Total ve AB'de reyting sonuçları sorgulanıyor. İşte merakla beklenen liste…

REYTİNG SONUÇLARI SALI 14 HAZİRAN

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 14 Haziran reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

Dünün yayın akışı için...

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

00:20 Hakim

04:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Seversin

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Yabancı Damat

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Ana Haber

20:00 Bir Baba Hindu (Yerli Sinema)

22:30 Bir Baba Hindu (Yerli Sinema)

00:30 Fazilet Hanım ve Kızları

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Güzel Köylü

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Reyting sonuçları 14 Haziran Salı ile birinci kim oldu? Dünün reyting sonuçları ile Üç Kız Kardeş ve Destan hangi sırada?
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