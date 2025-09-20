Reyting sonuçları 19 Eylül 2025: Aşk ve Gözyaşı, Arka Sokaklar, Müge Anlı.. Total ve AB reyting sıralamasında zirveyi kim kazandı?

Dün akşam ekranlarda büyük bir rekabet yaşandı. 19 Eylül 2025 reyting sonuçları araştırılıyor. Yeni sezon dizileri ve gündüz kuşağının sevilen yapımları arasındaki yarış nefes kesti. Özellikle Aşk ve Gözyaşı'nın ilk bölümü dikkat çekti. Peki, total, AB kategorilerinde zirvede kim yer aldı? İşte, 19 Eylül reyting sıralamasında birinci olan yapım hakkında tüm detaylar...