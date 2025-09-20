Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları 19 Eylül 2025: Aşk ve Gözyaşı, Arka Sokaklar, Müge Anlı.. Total ve AB reyting sıralamasında zirveyi kim kazandı?
Giriş Tarihi: 20.9.2025 06:35

Reyting sonuçları 19 Eylül 2025: Aşk ve Gözyaşı, Arka Sokaklar, Müge Anlı.. Total ve AB reyting sıralamasında zirveyi kim kazandı?

19 Eylül Cuma akşamı televizyon ekranları yine heyecanlı geçti. Reyting yarışında yeni bölümleriyle ekrana gelen diziler ve gündüz kuşağı programları öne çıktı. Aşk ve Gözyaşı dizisinin ilk bölümü ise en çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı. Peki, dün gece Total, AB reyting sonuçlarında hangi yapım zirvede yer aldı? İşte 19 Eylül reyting sonuçları…

Dün akşam ekranlarda büyük bir rekabet yaşandı. 19 Eylül 2025 reyting sonuçları araştırılıyor. Yeni sezon dizileri ve gündüz kuşağının sevilen yapımları arasındaki yarış nefes kesti. Özellikle Aşk ve Gözyaşı'nın ilk bölümü dikkat çekti. Peki, total, AB kategorilerinde zirvede kim yer aldı? İşte, 19 Eylül reyting sıralamasında birinci olan yapım hakkında tüm detaylar...

19 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

19 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda habere eklenecektir.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

AB REYTİNG SIRALAMASI

