Haberler Yaşam Haberleri REYTİNG SONUÇLARI 2 EYLÜL 2025: Gözleri KaraDeniz...Esra Erol, Müge Anlı... Dün gece reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 3.9.2025 08:20

REYTİNG SONUÇLARI 2 EYLÜL 2025: Gözleri KaraDeniz...Esra Erol, Müge Anlı... Dün gece reyting birincisi kim oldu?

Eylül ayıyla birlikte ekranlarda reyting mücadelesi yeniden hız kazandı. 2 Eylül reyting sonuçları gündemdeki yerini alırken, gündüz kuşağında Müge Anlı ve Esra Erol sezona başladı. Akşam kuşağında ise diziler ve eğlence programları reyting yarışına girdi. ATV’nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz ise ilk bölümüyle yayın hayatına başladı. İzleyiciler, “2 Eylül reyting birincisi kim oldu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, dün gecenin reyting tablosu...

REYTİNG SONUÇLARI 2 EYLÜL 2025: Gözleri KaraDeniz...Esra Erol, Müge Anlı... Dün gece reyting birincisi kim oldu?

2 Eylül 2025 reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da ekranlara döndü. Akşam kuşağında ise ATV'de Gözleri Karadeniz dizisi ilk bölümüyle yayınlandı. Peki, dün akşam en çok hangi yapım izlendi? İşte 2 Eylül reyting sonuçları sıralaması.

2 EYLÜL2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

2 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda habere eklenecek.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

AB REYTİNG SIRALAMASI

ARKADAŞINA GÖNDER
REYTİNG SONUÇLARI 2 EYLÜL 2025: Gözleri KaraDeniz...Esra Erol, Müge Anlı... Dün gece reyting birincisi kim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz