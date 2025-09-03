REYTİNG SONUÇLARI 2 EYLÜL 2025: Gözleri KaraDeniz...Esra Erol, Müge Anlı... Dün gece reyting birincisi kim oldu?

2 Eylül 2025 reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da ekranlara döndü. Akşam kuşağında ise ATV'de Gözleri Karadeniz dizisi ilk bölümüyle yayınlandı. Peki, dün akşam en çok hangi yapım izlendi? İşte 2 Eylül reyting sonuçları sıralaması.