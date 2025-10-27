REYTİNG SONUÇLARI 26 EKİM 2025: Teşkilat, Çarpıntı... Dün gece Total ve AB’de reyting birincisi kim oldu?

Pazar akşamı ekranlarda büyük bir reyting yarışı yaşandı. 26 Ekim 2025 tarihinde yayınlanan Teşkilat, Çarpıntı, MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster gibi sevilen yapımlar izleyiciden tam not aldı. Haftanın en çok izlenen programı merak konusu oldu. İşte 26 Ekim reyting sonuçları tablosu...