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Giriş Tarihi: 5.11.2022 07:54

Reyting sonuçları 4 Kasım 2022: Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Reyting sonuçları Total, AB, ABC1 sıralamasına göre belli oluyor. Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor. 4 Kasım Cuma akşamı Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Kızılçık Şerbeti izleyiciyle buluştu. Peki Reyting sonuçları 4 Kasım 2022 açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? İşte zirvedeki yapım

Reyting sonuçları 4 Kasım 2022: Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

4 Kasım 2022 Cuma gününün reyting sonuçları açıklanıyor! Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Kızılçık Şerbeti ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. TİAK, Total, AB ve ABC olarak ilk 10'a giren dizi, film ve programların reytinglerini paylaşıyor. Peki Reyting sonuçları 4 Kasım 2022 açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada "Yalı Çapkını" dizisinin özeti, 3.sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" yer aldı.

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Reyting sonuçları 4 Kasım 2022: Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
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