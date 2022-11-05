Reyting sonuçları 4 Kasım 2022: Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

4 Kasım 2022 Cuma gününün reyting sonuçları açıklanıyor! Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Kızılçık Şerbeti ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. TİAK, Total, AB ve ABC olarak ilk 10'a giren dizi, film ve programların reytinglerini paylaşıyor. Peki Reyting sonuçları 4 Kasım 2022 açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?