Reyting sonuçları 9 Eylül 2025: Gözleri KaraDeniz, Bahar, Kral Kaybederse... Dün akşam reyting birincisi kim oldu?

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte reyting rekabeti de giderek kızışıyor. Dün akşam ekrana gelen Bahar ve Kral Kaybederse dizileri yeni bölümleriyle ekranlara dönüş yaparken, ATV'nin taze dizisi Gözleri KaraDeniz ikinci bölümüyle sınav verdi. İzleyiciler, Salı akşamının galibini öğrenmek için reyting sonuçlarını araştırıyor. İşte, 9 Eylül reyting sonuçları listesi…