Reyting sonuçları 9 Eylül 2025: Gözleri KaraDeniz, Bahar, Kral Kaybederse... Dün akşam reyting birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 9 Eylül 2025: Gözleri KaraDeniz, Bahar, Kral Kaybederse... Dün akşam reyting birincisi kim oldu?

Salı akşamı ekranlarda büyük bir rekabet vardı. Sezon arası sonrası geri dönen Bahar ve Kral Kaybederse yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, ATV’nin iddialı dizisi Gözleri KaraDeniz ikinci bölümüyle ekrana geldi. Seyirciler, dizilerin yeni sezona nasıl bir başlangıç yaptığı ve reyting listesinde hangi yapımın zirvede yer aldığını araştırıyor. İşte, 9 Eylül 2025 reyting sonuçları…

Reyting sonuçları 9 Eylül 2025: Gözleri KaraDeniz, Bahar, Kral Kaybederse... Dün akşam reyting birincisi kim oldu?

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte reyting rekabeti de giderek kızışıyor. Dün akşam ekrana gelen Bahar ve Kral Kaybederse dizileri yeni bölümleriyle ekranlara dönüş yaparken, ATV'nin taze dizisi Gözleri KaraDeniz ikinci bölümüyle sınav verdi. İzleyiciler, Salı akşamının galibini öğrenmek için reyting sonuçlarını araştırıyor. İşte, 9 Eylül reyting sonuçları listesi…

9 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

9 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olunca habere eklenecektir.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

AB REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 9 Eylül 2025: Gözleri KaraDeniz, Bahar, Kral Kaybederse... Dün akşam reyting birincisi kim oldu?
