Reyting sonuçları açıklandı mı, 21 Aralık Çarşamba reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralama ile birinci olan yapım!

Reyting sonuçları açıklandı mı sorusuyla Kasaba Doktoru, O Kız, Kuruluş Osman, Çöp Adam gibi dizilerden hangisinin birinci olduğu merak ediliyor. İzlenme yarışında galibiyeti elde eden yapım 21 Aralık Çarşamba reyting sonuçları birincisi kim oldu sorusuyla ele alınıyor. İşte dünkü reytingler ve birinci olan dizi ya da program!
21 ARALIK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
21 Aralık Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI
14 Aralık Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;
Total'de birinci sırada Fransa Fas 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Fransa Fas 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Kuruluş Osman yer aldı.
20+ABC1 grubunda da birinci sırada Fransa Fas 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.