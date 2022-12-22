Reyting sonuçları açıklandı mı, 21 Aralık Çarşamba reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralama ile birinci olan yapım!

Reyting sonuçları açıklandı mı sorusuyla Kasaba Doktoru, O Kız, Kuruluş Osman, Çöp Adam gibi dizilerden hangisinin birinci olduğu merak ediliyor. İzlenme yarışında galibiyeti elde eden yapım 21 Aralık Çarşamba reyting sonuçları birincisi kim oldu sorusuyla ele alınıyor. İşte dünkü reytingler ve birinci olan dizi ya da program!